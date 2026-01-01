Набережная Мукусалас еще официально не открыта, однако уже доступна для рижан и гостей города. У тех, кто уже успел там прогуляться, возникли вопросы по поводу отдельных нюансов реконструкции.

«Сегодня удалось пройтись по новой набережной Мукусалас. Местами здорово, местами не очень. И вот загадка — для чего предназначены эти треугольные водные бассейны?» — спрашивает один из пользователей X. К сообщению прикреплено фото треугольного бассейна на набережной, заполненного водой, но отделенного от Даугавы.

В комментариязх люди отмечают, что им тоже непонятен полет мысли дизайнера, а некоторые указывают, что «выглядит опасно». При этом стоит добавить, что на фотографии из-за неудачного ракурса не видны ограждения, которые отделяют прогулочное покрытие набережной от этого бассейна. Тем не менее нетрудно представить себе подростков или людей в алкогольном опьянении, которые могли бы попытаться залезать на эту конструкцию.

Впрочем, кажется дизайнер не дурак - на всякий случай из бассейна ведет металлическая лестница.

Также уместен аргумент о том, что эти места (их два) довольно быстро могут превратиться в «мусорники» — как из-за бесцеремонности людей, так и потому, что мусор, в том числе с близлежащей проезжей части, может просто туда заносить ветер.

В соцсетях также звучат разговоры о том, что в планах была, но не была реализована идея сетки в этом месте.

Это же "архитектурно читаемое промежуточное пространство"

В Департаменте городской среды и мобильности Рижского самоуправления указали, что эти места являются «смотровыми платформами», которые целенаправленно выдвинуты в акваторию Даугавы и служат продолжением набережной, обеспечивая наблюдение за ландшафтом и водоемом.

«Выдвижение платформ глубже в акваторию реки формирует треугольное водное пространство, создавая архитектурно читаемое промежуточное пространство между набережной и рекой. Это решение предлагает иной ракурс обзора Даугавы и окружающего ландшафта. Вокруг платформ безопасность посетителей обеспечивают непрерывные защитные ограждения, которые функционально и визуально аналогичны используемым в других местах набережной. Таким образом, безопасность посетителей обеспечивается в соответствии с предполагаемым использованием объекта, и на территории не были запланированы или построены никакие решения, которые могли бы создать повышенный риск для безопасности», — сообщила представитель Управления коммуникаций Рижского самоуправления Татьяна Смирнова.

В департаменте также отметили, что на этапе разработки проекта действительно была предусмотрена сетка как элемент благоустройства для спокойного отдыха, с возможностью по ней подниматься и находиться — сидеть, лежать и т. п. Однако в ходе строительных работ и при детальной проработке технических решений и условий эксплуатации, было установлено, что для обеспечения безопасного общественного использования потребовались бы существенные изменения первоначально запланированного решения. Оценив потенциальные риски использования и аспекты долгосрочного содержания, самоуправление приняло решение отказаться от реализации сетки.

Реконструкция обошлась в 20 миллионов Как уже сообщалось, в Риге завершились длившиеся два года строительные работы на набережной вдоль улицы Мукусалас, стоимость которых составила 20,8 миллиона евро.

В понедельник, 22 декабря, набережная протяженностью 2,3 километра была введена в эксплуатацию, а торжественное открытие состоится 9 января. Реконструкция набережной улицы Мукузалас, начатая в декабре 2023 года, является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры, направленным на развитие берега Даугавы как визуально привлекательной, современной и безопасной набережной, где приятно находиться как рижанам, так и гостям города.

Самым значимым и технически сложным этапом проекта стала реконструкция укреплений набережной Даугавы, построенных в 1961 году, так как работы необходимо было выполнять как на суше, так и в водной части. В ходе строительства были укреплены основания набережной, обновлены конструкции гидросооружений, укрепления, ограждения и другие элементы.