Попробовала себя в роли пилотессы истребителя. Кейт Миддлтон посетила военную базу и раскрыла мечту принца.

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила военную базу RAF Coningsby в Линкольншире, где пообщалась с пилотами и попробовала себя в роли пилотессы истребителя Typhoon.

Об этом сообщает People.

На базе RAF Coningsby дислоцируется эскадрилья быстрого реагирования, задача которой защищать воздушное пространство Великобритании.

Кэтрин встретилась с пилотами, техническими командами и их семьями, поблагодарила за преданную службу и поинтересовалась условиями их повседневной жизни. Она также имела возможность наблюдать за работой экипажа во время демонстрационной тревоги.

Фото: James Glossop/Pool

Кроме этого, принцесса Уэльская осмотрела истребитель Typhoon и учебный центр Typhoon Future Synthetic Training, где готовят пилотов. Кэтрин разрешили попробовать поуправлять самолетом на учебном симуляторе.

Во время разговора с семьями военнослужащих, принцесса признавалась, что ее дети, особенно сыновья Джордж и Луи, расстроились, что она не взяла их с собой.

Она также рассказала, что принц Луи мечтает стать пилотом.

«Я скажу им, что это (стать пилотом) займет восемь лет и много тяжелого труда», — сказала Кэтрин в разговоре с сотрудником службы поддержки бизнеса базы Джо Суини.

В прошлом году сообщалось, что принц Джордж совершил свой первый полет с инструктором. Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали за ним с базы в Беркшире.

Члены королевской семьи имеют давнюю любовь к пилотированию — принц Уильям был пилотом вертолета в поисково-спасательной службе Королевских ВВС. Принц Гарри был пилотом вертолета Apache во время службы в армии. Принц Филипп также любил пилотировать. Свой первый полет Джордж совершил на той же базе, где тренировался принц Филипп.