Современные хозяйки часто сталкиваются с вопросом, как хранить крупы долго и безопасно. Никто не хочет обнаружить в запасах мелких жучков или червячков. К счастью, существует простой и действенный лайфхак — использование морозильника.
Перед тем как отправить крупу на длительное хранение, положите её в морозильную камеру на сутки. Этот метод помогает предотвратить появление вредителей. Независимо от того, речь идёт о рисе, гречке или любой другой крупе, заморозка уничтожает возможных насекомых и личинки.
Как правильно замораживать
Процесс крайне простой:
- Поместите крупу в морозильник на 24 часа.
- После этого пересыпьте её в контейнер для хранения.
Теперь ваш запас будет надёжно защищён и сохранится в отличном состоянии на долгое время.
Источник: vazhnoznat
