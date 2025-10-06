Современные хозяйки часто сталкиваются с вопросом, как хранить крупы долго и безопасно. Никто не хочет обнаружить в запасах мелких жучков или червячков. К счастью, существует простой и действенный лайфхак — использование морозильника.

Перед тем как отправить крупу на длительное хранение, положите её в морозильную камеру на сутки. Этот метод помогает предотвратить появление вредителей. Независимо от того, речь идёт о рисе, гречке или любой другой крупе, заморозка уничтожает возможных насекомых и личинки.

Как правильно замораживать

Процесс крайне простой:

Поместите крупу в морозильник на 24 часа. После этого пересыпьте её в контейнер для хранения.

Теперь ваш запас будет надёжно защищён и сохранится в отличном состоянии на долгое время.

Источник: vazhnoznat