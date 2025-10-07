Многие считают, что климакс у женщин в одной семье наступает примерно в одинаковом возрасте — у бабушки, мамы и дочери. Но действительно ли это так?

Что такое климакс

Климакс — это естественный физиологический этап, завершающий репродуктивный период женщины. В этот период функция яичников постепенно снижается, уменьшается выработка эстрогенов — ключевых «женских» гормонов, влияющих на сексуальное желание, общее самочувствие и способность к деторождению.

«С генетической точки зрения возраст наступления климакса в семье может быть похожим. Разговор с мамой или бабушкой помогает примерно понять, когда ожидать прекращения менструальных циклов», — объясняет гинеколог Елена Стецюк.

Средний возраст и возможные отклонения

В среднем менструации прекращаются около 52 лет. Однако известны случаи ранней менопаузы — до 45 лет. Это также может быть связано с наследственными особенностями: мутации в определённых хромосомах ускоряют наступление климакса у женщин в одной семье.

Влияющие факторы

Возраст, в котором климакс наступает у конкретной женщины, зависит не только от генетики, но и от множества факторов:

хронические заболевания;

особенности питания;

постоянный стресс, который повреждает эндокринные железы;

проживание в экологически неблагоприятных районах;

хирургические вмешательства по гинекологическим причинам;

многократные стимуляции овуляции при ЭКО.

Кроме того, доказано, что у женщин, которые курят, климакс может наступить на 1–3 года раньше.

Важное понимание

Не стоит рассматривать климакс как болезнь — это естественный этап в жизни каждой женщины. Время его наступления и особенности протекания зависят от нервной системы, условий жизни и состояния гинекологического здоровья.