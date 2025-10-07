Пришло время поговорить о них – тех самых аксессуарах, которые идеально интегрируются в твой осенний образ. Они отлично сочетаются как с классикой «бежевых мам», так и с актуальными образами модниц. Собрали подборку самых желанных аксессуаров, которые обязаны быть в твоем осеннем гардеробе, если ты хочешь раздать стиля и не тратить 18 миллионов на стилиста.

Меховые горжетки

Меховые горжетки однозначно достойны того, чтобы открывать сегодняшнюю подборку. И если ты думаешь, что этот аксессуар не достаточно универсальный, то ты ошибаешься. Горжетку можно интегрировать в любой образ: сделать воротник-стойку, расположить ее поверх плеч, поиграть с асимметрией или повязать на сумку. И стоит отметить, с трендом на мех в этом сезоне в целом – горжетки станут отличной инвестицией в твой гардероб.

Длинные перчатки

Не могли пройти мимо длинных перчаток, которые дополняли буквально каждый образ на весеннем показе Prada. Однако не стоит забывать, что фэшн-инфлюенсеры уже вовсю использовали этот тренд весной, избегая ярких акцентов. Но в этом сезоне чем твои перчатки ярче, тем лучше.

Кепи

Самый трендовый головной убор этой осени – кепи. Очень нравится его сочетание с более классической одеждой: вечерними платьями, юбками-миди и даже строгими брючными костюмами. Кепи в этом сезоне – явный фаворит среди фэшн-инфлюенсеров, которые по максимуму интегрируют тренд в свои осенние образы, добавляя ту самую небрежную элегантность.

Скинни-шарфики

Ни один осенний сезон не обходится без своего самого трендового шарфа. В этом году у нас – скинни. И если джинсы такого типа пока немного пугают фэшн-энтузиастов, то такой аксессуар вызывает только восторг. Не забудь и про возвращение культовой клетки Burberry этой осенью. Шарфик с таким принтом – главный мастхэв сезона.

Анималистичные сумки

Сколько бы мы ни обсуждали различные трендовые принты, в этом сезоне однозначно доминирует анимализм. И если балетки, юбки и тренчи для тебя перебор, то акцентные сумки – совсем другое дело. В почете у модниц сразу несколько животных: олень, корова, леопард, зебра и, конечно же, змея.