Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остановись: 10 привычек в уходе за собой, которые делают только хуже 0 129

Люблю!
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Остановись: 10 привычек в уходе за собой, которые делают только хуже

У каждого своя бьюти-рутина: кто-то принимает душ утром, кто-то – вечером. Одни используют крем для рук, другие обходятся маслом. Но некоторые бьюти-привычки могут быть не просто неэффективными, но и опасными. Спойлер: проблема не всегда в средствах. Мы собрали привычки в уходе за собой, которые могут сделать только хуже.

№ 1. Использовать махровые полотенца

Махровые полотенца пушистые, плотные и мягкие. Кажется, что они отлично подходят для ежедневного использования. Но через них могут передаваться вирусные и грибковые заболевания. Полотенца находятся во влажной и теплой ванной, поэтому бактерии развиваются особенно активно. Советуем заменить одноразовыми полотенцами для лица, которые можно выбросить сразу после использования.

№ 2. Очищать кожу лица целлюлозным спонжем

Ансельм Пайен – химик, который обнаружил целлюлозу, видимо, не рассчитывал, что его открытие будут использовать для ухода за лицом. У целлюлозных спонжей шершавая поверхность, поэтому они могут повредить чувствительную кожу и разнести бактерии по всему лицу. Особенно целлюлозные спонжи опасны для людей с акне. Лучше использовать морские губки, они натуральные и мягкие.

№ 3. Использовать мочалку

Жесткие мочалки травмируют эпидермис, из-за этого появляются шелушения и трещины на коже. Кроме того, в волокнах мочалок задерживаются микробы, которые легко проникают в кожу во время горячего душа и приводят к грибковым заболеваниям. Вместо них следует использовать отшелушивающие перчатки. Они смягчают кожу и избавляют от омертвевших клеток.

№ 4. Самостоятельно удалять прыщи

О том, что трогать лицо руками нельзя, знают все. Но почему-то многие продолжают удалять прыщи самостоятельно. Когда давишь, узкие поры почти рвутся, а вместе с ними и кровеносные сосуды, появляются воспаления, инфекции и даже гной. Используй патчи для прыщей или точечный крем и подожди до полного заживления (потом поблагодаришь себя за терпение).

№ 5. Часто использовать пилинг и скраб

Ежедневное скрабирование приводит к сухости и повреждает эпидермис, защитный механизм кожи нарушается, появляются воспаления и ускоряется процесс старения. Скрабирование следует делать раз в неделю, а для жирной кожи достаточно трех процедур. Кстати, не забудь нанести увлажняющий крем после скраба.

№ 6. Чистить зубы пастой с высокой абразивностью

В зубных пастах есть абразивы (RDA) – жесткие вещества, которые очищают зубы от налета. Чаще всего мы не обращаем внимания на это обозначение на упаковке, но пасты с высокой абразивностью повреждают эмаль и десны. Для ежедневного использования подходит средний уровень – RDA 70–100, но если ты любишь кофе, чай и сигареты (редакция PEOPLETALK не одобряет употребление табака и напоминает, что курение приводит к смертельным заболеваниям), то используй пасты с высокой абразивностью – RDA 110–150.

№ 7. Частое мытье головы

Встать рано, чтобы помыть голову, – привычка многих. Но частое мытье может привести к сухости, ломкости волос, зуду и себорее (нарушению функции сальных желез). Следует мыть голову три раза в неделю, а кудрявым и сухим волосам достаточно и одного-двух раз.

№ 8. Слишком тщательно умываться

Очищение – первый этап в уходе, но слишком тщательное умывание может сделать хуже. Липидный слой на поверхности кожи питает и защищает эпидермис. При очищении с агрессивными компонентами и сильными ПАВ мы разрушаем его, поэтому кожа становится сухой и более чувствительной. Используй пенку для умывания и массажными движениями удали загрязнения.

№ 9. Мыть волосы горячей водой

Приятно принимать горячий душ холодной осенью. Но слишком высокая температура воды увеличивает выработку себума и истощает запасы кератина. Волосы быстрее загрязняются, становятся ломкими, тусклыми. Лучше мыть волосы теплой водой, она эффективно очистит пряди без вреда.

№ 10. Расчесывать мокрые волосы

Во время мытья чешуйки кутикулы стержня волоса раскрываются, поэтому расческа легче цепляется и рвет пряди. Также мокрые локоны легче деформируются, поэтому советуем расчесывать их перед душем в сухом виде. Так локоны не запутаются и легче очистятся.

Читайте нас также:
#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Морковь — не лидер: врач назвала настоящий суперфуд для зрения
Изображение к статье: Морковь — не лидер: врач назвала настоящий суперфуд для зрения
Как понять что настоящая любовь уже рядом: 11 важных знаков
Изображение к статье: Как понять что настоящая любовь уже рядом: 11 важных знаков
Маринованное в пиве мясо с овощами: рецепт блюда, которое тает во рту
Изображение к статье: Маринованное в пиве мясо с овощами: рецепт блюда, которое тает во рту
Изображение к статье: Как найти отель, если все места раскуплены: 6 советов, которые спасут в критический момент
Как найти отель, если все места раскуплены: 6 советов, которые спасут в критический момент 157
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 159
Изображение к статье: Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями 112
Изображение к статье: Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Фен в хозяйстве: необычные способы использования 222

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 2
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 5
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 14
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 11
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 25
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 19
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 2
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 5
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео