У каждого своя бьюти-рутина: кто-то принимает душ утром, кто-то – вечером. Одни используют крем для рук, другие обходятся маслом. Но некоторые бьюти-привычки могут быть не просто неэффективными, но и опасными. Спойлер: проблема не всегда в средствах. Мы собрали привычки в уходе за собой, которые могут сделать только хуже.

№ 1. Использовать махровые полотенца

Махровые полотенца пушистые, плотные и мягкие. Кажется, что они отлично подходят для ежедневного использования. Но через них могут передаваться вирусные и грибковые заболевания. Полотенца находятся во влажной и теплой ванной, поэтому бактерии развиваются особенно активно. Советуем заменить одноразовыми полотенцами для лица, которые можно выбросить сразу после использования.

№ 2. Очищать кожу лица целлюлозным спонжем

Ансельм Пайен – химик, который обнаружил целлюлозу, видимо, не рассчитывал, что его открытие будут использовать для ухода за лицом. У целлюлозных спонжей шершавая поверхность, поэтому они могут повредить чувствительную кожу и разнести бактерии по всему лицу. Особенно целлюлозные спонжи опасны для людей с акне. Лучше использовать морские губки, они натуральные и мягкие.

№ 3. Использовать мочалку

Жесткие мочалки травмируют эпидермис, из-за этого появляются шелушения и трещины на коже. Кроме того, в волокнах мочалок задерживаются микробы, которые легко проникают в кожу во время горячего душа и приводят к грибковым заболеваниям. Вместо них следует использовать отшелушивающие перчатки. Они смягчают кожу и избавляют от омертвевших клеток.

№ 4. Самостоятельно удалять прыщи

О том, что трогать лицо руками нельзя, знают все. Но почему-то многие продолжают удалять прыщи самостоятельно. Когда давишь, узкие поры почти рвутся, а вместе с ними и кровеносные сосуды, появляются воспаления, инфекции и даже гной. Используй патчи для прыщей или точечный крем и подожди до полного заживления (потом поблагодаришь себя за терпение).

№ 5. Часто использовать пилинг и скраб

Ежедневное скрабирование приводит к сухости и повреждает эпидермис, защитный механизм кожи нарушается, появляются воспаления и ускоряется процесс старения. Скрабирование следует делать раз в неделю, а для жирной кожи достаточно трех процедур. Кстати, не забудь нанести увлажняющий крем после скраба.

№ 6. Чистить зубы пастой с высокой абразивностью

В зубных пастах есть абразивы (RDA) – жесткие вещества, которые очищают зубы от налета. Чаще всего мы не обращаем внимания на это обозначение на упаковке, но пасты с высокой абразивностью повреждают эмаль и десны. Для ежедневного использования подходит средний уровень – RDA 70–100, но если ты любишь кофе, чай и сигареты (редакция PEOPLETALK не одобряет употребление табака и напоминает, что курение приводит к смертельным заболеваниям), то используй пасты с высокой абразивностью – RDA 110–150.

№ 7. Частое мытье головы

Встать рано, чтобы помыть голову, – привычка многих. Но частое мытье может привести к сухости, ломкости волос, зуду и себорее (нарушению функции сальных желез). Следует мыть голову три раза в неделю, а кудрявым и сухим волосам достаточно и одного-двух раз.

№ 8. Слишком тщательно умываться

Очищение – первый этап в уходе, но слишком тщательное умывание может сделать хуже. Липидный слой на поверхности кожи питает и защищает эпидермис. При очищении с агрессивными компонентами и сильными ПАВ мы разрушаем его, поэтому кожа становится сухой и более чувствительной. Используй пенку для умывания и массажными движениями удали загрязнения.

№ 9. Мыть волосы горячей водой

Приятно принимать горячий душ холодной осенью. Но слишком высокая температура воды увеличивает выработку себума и истощает запасы кератина. Волосы быстрее загрязняются, становятся ломкими, тусклыми. Лучше мыть волосы теплой водой, она эффективно очистит пряди без вреда.

№ 10. Расчесывать мокрые волосы

Во время мытья чешуйки кутикулы стержня волоса раскрываются, поэтому расческа легче цепляется и рвет пряди. Также мокрые локоны легче деформируются, поэтому советуем расчесывать их перед душем в сухом виде. Так локоны не запутаются и легче очистятся.