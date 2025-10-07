В холодное время может показаться удобным развесить мокрое бельё прямо на батарею для быстрого высыхания. Однако врачи настоятельно предупреждают: такой способ сушки может быть вреден для здоровья.

Опасность плесени

Сушка одежды на тёплых радиаторах повышает влажность в помещении и создаёт идеальные условия для развития грибка. Особенно активно развивается плесень в сочетании тепла и сырости. Эксперты из Национального центра аспергиллёза в Манчестере отмечают, что уровень влажности в доме может увеличиваться на 30%, что способствует размножению спор плесени, включая опасный Aspergillus fumigatus. Этот грибок способен вызывать серьёзные лёгочные инфекции.

Мнение специалистов

Профессор Дэвид Денинг, доктор медицинской микологии Манчестерского университета, объясняет: «По разным данным, до 87% людей сушат одежду зимой дома. Одна загрузка мокрых вещей выделяет почти два литра воды в воздух помещения. Для большинства людей это не представляет угрозы — иммунная система справляется. Однако у людей с астмой или с ослабленным иммунитетом, например, у больных раком, проходящих химиотерапию, плесень может вызвать кашель, одышку и серьёзные осложнения. Если есть сомнения, сушите вещи на улице, в сушильной машине или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от жилых комнат и спален. Лучше перестраховаться, чем потом лечиться».

Что такое аспергиллёз

Аспергиллёз — грибковое заболевание дыхательных путей, которое иногда распространяется по всему организму. Существуют разные виды аспергиллёза, но чаще всего поражаются лёгкие, вызывая затруднённое дыхание. Обычно болезнь лечится медикаментами, однако для людей с астмой, муковисцидозом или другими хроническими заболеваниями лёгких она может представлять угрозу для жизни.