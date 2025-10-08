Baltijas balss logotype
Опасный гибрид: в Европе и Азии бушует ковид-штамм «Франкенштейн» — чем он грозит 0 263

Люблю!
Дата публикации: 08.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Опасный гибрид: в Европе и Азии бушует ковид-штамм «Франкенштейн» — чем он грозит

Названы симптомы нового штамма COVID-19 под названием «франкенштейн», который пришел в Европу и Азию.

На новый вариант коронавируса XFG под названием «франкенштейн» приходится более 80% всех новых случаев заболевания в Европе. Вирус отличается высокой заразностью и проявляется типичными симптомами ковида. Разбираемся, чем опасен этот монстр.

В Европе набирает силу новый вариант коронавируса XFG. Эту разновидность омикрона, гибрид двух подвариантов, уже назвали кодовым именем «франкенштейн», говорится в отчете Santé publique France — Центре информации и экспертизы в области общественного здравоохранения Франции. Ковидная статистика с конца сентября демонстрирует тревожную динамику: в Европе значительно растут госпитализации детей младше 15 лет и чуть менее быстрыми темпами — взрослых.

Штамм франкенштейн

По данным ВОЗ, новая волна ковида в Европе связана со штаммом XFG. Начал он распространяться с середины лета 2025 года. Уже тогда на этот вариант вируса приходилось подавляющее большинство случаев заражения — 82%.

Но ситуация под контролем. Несмотря на быстрое распространение и повышенную заразность, отмечается, что франкенштейн не вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Защищают от него и уже существующие прививки. Они предотвращают тяжелые формы заболевания коронавирусной инфекцией.

Симптомы ковида

Штамм отличается высокой заразностью. Среди наиболее частых симптомов заражения франкенштейн-штаммом отмечаются:

  • боль в горле;

  • ломота в теле;

  • насморк.

Врачи предупреждают, что при заболевании важно следить за своим самочувствием, не пить антибиотики без причины, но при ухудшении состояния не медлить и сразу же вызывать врача.

Легче предупредить, чем лечить

Чтобы не заразиться, часто мойте руки, носите маски в людных местах, регулярно проветривайте помещение, чтобы вирус не застаивался, и увлажняйте воздух, чтобы не пересушивать слизистые, делая их уязвимыми.

Важно также соблюдать во всем баланс. Ешьте сбалансированно и будьте физически активны, чтобы поддерживать адекватный иммунный ответ.

Видео