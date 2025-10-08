Выход на заслуженный отдых для многих семей — непростое испытание. Вот и статистика показывает: за последние тридцать лет количество разводов среди пар старше 65 лет выросло в три раза. С чем это связано? И как пережить выход на пенсию без развода?

«Ты слишком много времени проводишь на работе», «Мы никуда не выбираемся, ты постоянно в делах», «Мы проводим так мало времени вместе» — подобные жалобы в парах можно услышать часто. Но вот наступает пенсия, теперь «только я и ты», однако счастливее люди не становятся. Даже хуже — появляются новые поводы для ссор, и вот уже супруги, прожившие не один десяток лет, подают на развод. Об этом пишет doctorpiter

Почему уход на пенсию — непростой период для отношений? Вот 7 основных причин.

Отсутствие личного пространства

Не замечали, что в праздники, отпуска и длинные выходные семейные конфликты обостряются?

«Когда проводишь с семьей круглые сутки, все семейные проблемы вылезают наружу, — объясняет психолог Екатерина Мурашова. — Меняется интенсивность общения. Одно дело — видеться пару часов после работы: что-то можно не заметить, на что-то не обратить внимание, другое дело — постоянно быть вместе».

То же происходит и после выхода на пенсию — находиться 24 часа в сутки с человеком, пусть и любимым, для многих непросто. К тому же, у людей могут быть разные увлечения и компании, в которые не хочется втягивать своего супруга.

«Будьте готовы к тому, что вам обоим понадобится личное пространство, время наедине с собой. Речь идет не о том, чтобы бросить супруга, а о том, что благодаря вашим увлечениям у вас появится больше разговоров и тем для общения, когда вы снова будете вместе», — рассказывает изданию Psychology Today семейный психотерапевт Кэти Маккой.

Разные взгляды на старение

Она записалась в местный танцевальный клуб, занимается скандинавской ходьбой, учится рисованию. Он весь день сидит дома, потому что считает себя старым, а все эти кружки — неподобающие его возрасту. Его не вытащить в поход, даже на прогулку в парк неподалеку, потому что он всегда недовольный и уставший.

«Во-первых, регулярно проходите медосмотры, независимо от того, чувствуете ли вы себя старым или нет, — советует Кэти Маккой. — Во-вторых, возможно, такое стремление к изоляции связано с депрессией, а не старением, а значит, человеку потребуется терапия, чтобы изменить ситуацию».

Чувство собственной бесполезности

На работе человек чувствует, что он нужен и важен. А когда наступает пенсия, у многих появляется ощущение собственной бесполезности: «Кто я теперь?», «Зачем живу?». У кого-то на фоне таких переживаний может развиться депрессия. И когда один из супругов рад выходу на пенсию, а другой страдает из-за этого, могут возникнуть конфликты.

Хорошо, если когда есть возможность заняться внуками. Но если заслуженный отдых по-прежнему тяготит, можно найти работу на неполный рабочий день или устроиться волонтером.

Кроме того, эксперт советует воспринимать пенсию как возможность реализовать давно отложенные планы, на которые не хватало времени: выучить новый язык, освоить музыкальный инструмент, завести блог или просто перечитать книги из когда-то составленного списка.

Страх остаться без денег

На пенсию особо не разживешься, особенно если привык жить на широкую ногу. Так что финансовые споры после ухода на заслуженный отдых весьма вероятны.

«Обсудите ваши приоритеты — что для вас важнее. Быть может, стоит отказаться от каких-то не самых нужных вещей, чтобы накопить на совместный отпуск», — говорит Кэти Маккой.

Сожаления о переезде

Многие мечтают встретить старость где-нибудь на море или в глухой деревне в окружении природы. Или, например, переехать поближе к взрослым детям, покинув свой старый привычный быт. Проблема наступает тогда, когда один этого хочет, а другой вынужденно соглашается. Или когда вы переезжаете к детям, а у них своя жизнь, в которой для вас не так много места. И вот уже появляются сожаление, тоска по прошлому, обвинения.

«Обсудите, как переезд повлияет на ваши важные отношения. Поговорите со своими взрослыми детьми, чтобы понять их отношение к вашему переезду, — советует психотерапевт. — Если вы уже переехали и пожалели об этом, вместе подумайте, какие у вас есть варианты. Возможно, пришло время подумать о следующем переезде или обсудить, как наладить жизнь на новом месте».

Разные потребности в общении

Допустим, вы экстраверт, любите встречаться с друзьями, заводить новые знакомства, а ваш супруг — отшельник, которому уютно в своей раковине. Он совсем не в восторге от шумных компаний и явно не рад присутствовать на ваших встречах.

«Дайте друг другу пространство для самовыражения, уважая интересы друг друга. Общение и компромиссы помогут снизить количество конфликтов», — говорит Кэти Маккой.

Внезапные болезни

Легко быть вместе в здравии, куда тяжелее оставаться с человеком в болезни. К сожалению, этого не избежать. С возрастом обостряются хронические болезни, появляются новые. Однако люди по-разному относятся к чужим проблемам. Одни готовы сопереживать, заботиться о человеке, другие, напротив, отстраняются.

«Тем, кто ухаживает за больными, тоже нужно заботиться о себе. Выделите время в течение дня — возможно, рано утром или вечером — чтобы заняться чем-то приятным или утешительным для себя. Поддерживайте связь с друзьями и семьей, не стесняйтесь просить их о помощи, — советует психотерапевт. — Может быть, стоит обратиться в общественные организации, где помогут с уходом за больным, а также окажут психологическую поддержку».