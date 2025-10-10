Предлагаем приготовить быстрый и вкусный протеиновый десерт по мотивам итальянского тирамису. ПП-версия получается очень удачной!
Ингредиенты на 1 порцию
-
1 ч. л. растворимого кофе;
-
100 мл кипятка;
-
100 г греческого йогурта;
-
100 г творога;
-
1 банан;
-
1 ч. л. мёда или чуть-чуть стевии;
-
½ ч. л. корицы;
-
3 рисовых хлебца;
-
½ ч. л. какао.
Приготовление
-
Залейте растворимый кофе 100 мл кипятка и оставьте остывать.
-
Приготовьте крем. Для этого положите в миску йогурт, творог, половинку банана, мёд и корицу. Перемешайте всё до однородности. Комочки творога и банана удобно разминать вилкой. Блендер лучше не использовать — так крем для протеинового десерта может выйти слишком жидким.
-
Оставшийся банан нарежьте кружочками.
-
Обмакните рисовый хлебец в остывший кофе на несколько секунд. Стряхните капли и выложите лепёшку на тарелку.
-
Смажьте хлебец кремом и выложите половину фруктовых ломтиков.
-
Сверху — второй хлебец, предварительно вымоченный в кофе. Затем новый слой крема и банана.
-
Осталось выложить сверху третий пропитанный напитком хлебец и смазать творожной массой.
-
Посыпьте протеиновый десерт какао — и всё готово.
Результат
Энергетическая ценность получившегося протеинового десерта - 23 г белка. Это примерно треть от суточной нормы для женщин и четверть — для мужчин. Теперь о вкусе. Рисовые хлебцы пропитаваются кофе и становятся нежными мягкими коржиками. А прослойка крема и банана превращает этот протеиновый десерт в настоящий торт. Выходит вкусно, влажно и в меру сладко. Хороший вариант для случаев, когда хочется быстро придумать что-то к чаю.
