Как тирамису, только полезнее: готовим протеиновый десерт без сахара 0 202

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как тирамису, только полезнее: готовим протеиновый десерт без сахара

Предлагаем приготовить быстрый и вкусный протеиновый десерт по мотивам итальянского тирамису. ПП-версия получается очень удачной!

Ингредиенты на 1 порцию

  • 1 ч. л. растворимого кофе;

  • 100 мл кипятка;

  • 100 г греческого йогурта;

  • 100 г творога;

  • 1 банан;

  • 1 ч. л. мёда или чуть-чуть стевии;

  • ½ ч. л. корицы;

  • 3 рисовых хлебца;

  • ½ ч. л. какао.

Приготовление

  1. Залейте растворимый кофе 100 мл кипятка и оставьте остывать.

  2. Приготовьте крем. Для этого положите в миску йогурт, творог, половинку банана, мёд и корицу. Перемешайте всё до однородности. Комочки творога и банана удобно разминать вилкой. Блендер лучше не использовать — так крем для протеинового десерта может выйти слишком жидким.

  3. Оставшийся банан нарежьте кружочками.

  4. Обмакните рисовый хлебец в остывший кофе на несколько секунд. Стряхните капли и выложите лепёшку на тарелку.

  5. Смажьте хлебец кремом и выложите половину фруктовых ломтиков.

  6. Сверху — второй хлебец, предварительно вымоченный в кофе. Затем новый слой крема и банана.

  7. Осталось выложить сверху третий пропитанный напитком хлебец и смазать творожной массой.

  8. Посыпьте протеиновый десерт какао — и всё готово.

Результат

Энергетическая ценность получившегося протеинового десерта - 23 г белка. Это примерно треть от суточной нормы для женщин и четверть — для мужчин. Теперь о вкусе. Рисовые хлебцы пропитаваются кофе и становятся нежными мягкими коржиками. А прослойка крема и банана превращает этот протеиновый десерт в настоящий торт. Выходит вкусно, влажно и в меру сладко. Хороший вариант для случаев, когда хочется быстро придумать что-то к чаю.

