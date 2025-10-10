Ингредиенты на 1 порцию

1 ч. л. растворимого кофе;

100 мл кипятка;

100 г греческого йогурта;

100 г творога;

1 банан;

1 ч. л. мёда или чуть-чуть стевии;

½ ч. л. корицы;

3 рисовых хлебца;

½ ч. л. какао.

Приготовление

Залейте растворимый кофе 100 мл кипятка и оставьте остывать. Приготовьте крем. Для этого положите в миску йогурт, творог, половинку банана, мёд и корицу. Перемешайте всё до однородности. Комочки творога и банана удобно разминать вилкой. Блендер лучше не использовать — так крем для протеинового десерта может выйти слишком жидким. Оставшийся банан нарежьте кружочками. Обмакните рисовый хлебец в остывший кофе на несколько секунд. Стряхните капли и выложите лепёшку на тарелку. Смажьте хлебец кремом и выложите половину фруктовых ломтиков. Сверху — второй хлебец, предварительно вымоченный в кофе. Затем новый слой крема и банана. Осталось выложить сверху третий пропитанный напитком хлебец и смазать творожной массой. Посыпьте протеиновый десерт какао — и всё готово.

Результат

Энергетическая ценность получившегося протеинового десерта - 23 г белка. Это примерно треть от суточной нормы для женщин и четверть — для мужчин. Теперь о вкусе. Рисовые хлебцы пропитаваются кофе и становятся нежными мягкими коржиками. А прослойка крема и банана превращает этот протеиновый десерт в настоящий торт. Выходит вкусно, влажно и в меру сладко. Хороший вариант для случаев, когда хочется быстро придумать что-то к чаю.