Бывает ли, что ты просыпаешься уже уставшей, весь день ощущаешь упадок сил и мечтаешь лечь в кровать пораньше, но когда наконец добираешься до подушки, сон не идет? Разбираемся, почему так происходит и что делать.

1. Ты столкнулась с хроническим стрессом

Постоянная тревожность, многозадачность и ощущение, что все вокруг требует твоего внимания, медленно, но верно истощают ресурсы организма. Днем ты чувствуешь усталость, потому что нервная система работает на износ. А когда приходит время спать — стресс не отпускает: мысли крутятся, тело напряжено, уснуть невозможно. Но нужно понимать, что хронический стресс — это не просто «нервы», а серьезная проблема, которую необходимо решать.

2. Работа отнимает у тебя слишком много сил

Если ты отдаешь работе все 100% своего времени и внимания, не удивляйся, что к вечеру чувствуешь себя выжатой. При этом сильная усталость не гарантирует легкое засыпание: мозг продолжает «переваривать» задачи, переживает из-за дедлайнов, строит планы. Более того, умственная перегрузка, особенно в сочетании с отсутствием отдыха, может привести к развитию тревожного расстройства.

3. Ты ложишься спать в разное время

Тело и мозг любят ритуалы. Поэтому, если ты каждый день ложишься спать в разное время, нарушаются циркадные ритмы. Организм просто не понимает, когда ему включать режим восстановления. Постепенно хаос приводит к хронической усталости, даже если ты спишь по 7–8 часов.

4. По вечерам ты бываешь очень активна

Уборка, тренировка, оживленные разговоры, интенсивный сериал или решение проблем — ритуалы, которые активизируют нервную систему. А она, в свою очередь, мешает твоему организму перейти в «ночной режим». Чтобы облегчить засыпание, старайся создавать спокойную атмосферу перед сном: избавляйся от лишних шумов и света, принимай теплую ванну и проветривай спальню.

5. Ты используешь гаджеты в кровати

Привычка листать соцсети, читать новости или смотреть видео перед сном губительна, поскольку мешает выработке мелатонина — гормона сна. Синий свет от экрана посылает мозгу сигнал: «Еще не ночь». В результате ты дольше не можешь уснуть, сон становится поверхностным, а утро сопровождается сильной усталостью. Постарайся убирать телефон хотя бы за 30–60 минут до сна, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

6. В твоей жизни нет места спорту

Если ты весь день проводишь сидя, не удивляйся чувству усталости и вялости. Физическая активность помогает телу уставать «правильно», улучшает настроение, снижает тревожность и помогает уснуть. При этом не обязательно изнурять себя — даже получасовая прогулка может значительно повлиять на качество сна и уровень энергии.

7. Ты склонна к прокрастинации сна

Как часто ты весь день бываешь занята и только к ночи находишь время для себя? Если это происходит постоянно, неудивительно, что тебе хочется оттянуть момент отхода ко сну, чтобы «наконец пожить». Это называется прокрастинацией сна: ты засиживаешься в телефоне, сериалах или мыслях, а потом не можешь уснуть. Начни находить «время для себя» в течение дня, чтобы не воровать его у сна.

8. У тебя проблемы с гормонами

Гормональный фон влияет на все: энергию, настроение, аппетит и, конечно, сон. Сбои в работе щитовидной железы, надпочечников или половых гормонов могут вызывать усталость днем и бессонницу ночью. Обрати внимание на свое самочувствие: резкие перепады настроения, набор веса, проблемы с кожей и циклом могут быть сигналами, что пора сдать анализы и обратиться к врачу.

9. Ты игнорируешь хронические заболевания

Иногда усталость и бессонница — это не просто следствие ритма жизни, а проявление заболеваний, о которых ты даже не подозреваешь. На твой уровень энергии могут повлиять анемия, диабет, гипотиреоз, апноэ во сне. Поэтому, если ты давно чувствуешь себя «не как прежде», стоит как можно скорее проверить здоровье.

10. У тебя есть признаки эмоционального выгорания

Ты делаешь много, но не чувствуешь радости? Все дается через силу, а мотивация остается на нуле? Эмоциональное выгорание часто сопровождается истощением, нарушением сна и ощущением пустоты. Ты устаешь не телом, а душой, поэтому, даже если ложишься в нормальное время, из-за внутреннего напряжения не можешь заснуть. Чтобы вернуть баланс, тебе необходимы поддержка близких, полноценный отдых и полезная пища.

11. В твоем организме дефицит железа

Железо необходимо твоему организму для переноса кислорода к тканям. Поэтому, если его не хватает, появляется слабость, раздражительность, головокружение и проблемы со сном. Причем даже легкий дефицит может повлиять на уровень энергии. Чтобы убедиться, в чем дело, сдай анализ на ферритин и обсуди с врачом, нужно ли тебе принимать добавки. Возможно, проблему со сном удастся решить за считанные недели.

12. Твой рацион несбалансирован

Перекусы вместо еды, кофе вместо завтрака, сладкое на ужин — все это нарушает баланс в организме. Резкие скачки сахара, нехватка белка, витаминов и клетчатки вызывают усталость и тревожность. А вечером тело перегружено перевариванием или, наоборот, страдает от дефицита питательных веществ. К счастью, есть выход — сбалансированное питание, включающее белки, полезные жиры и сложные углеводы.