С наступлением холодов кожа у многих начинает шелушиться и чесаться — неприятное ощущение, которое мешает сосредоточиться на делах и портит настроение. Часто мы спасаемся слоями кремов, но облегчение оказывается временным. Теперь учёные, возможно, нашли разгадку этой сезонной загадки — и она оказалась куда интереснее, чем просто «сухой воздух».
Виновник зуда — знакомая бактерия
Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что зимний зуд может быть вызван золотистым стафилококком — бактерией, обитающей на коже практически у каждого человека. Она активирует белок V8, который отвечает за передачу сенсорных сигналов в мозг, вызывая чувство жжения, боли и зуда.
Этот же белок участвует в свертывании крови, и именно эта особенность навела учёных на мысль: если блокировать его действие, можно снять зуд. В ходе экспериментов препараты, используемые против свертывания крови, действительно помогли снизить раздражение кожи.
Будет ли новое средство от зимнего зуда?
Учёные полагают, что подобные препараты могут в будущем стать частью терапии при хронических кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом. Ведь этот симптом часто приносит не меньше страданий, чем само воспаление.
Медики также напоминают: почёсывание только усугубляет ситуацию. Повреждённая кожа становится уязвимее и сильнее реагирует на раздражители — шерсть, синтетику, косметику.
Что делать уже сейчас
Пока универсального лекарства не существует, дерматологи советуют:
- минимизировать потребление сахара,
- использовать гипоаллергенную косметику,
- тщательно смывать макияж,
- активно увлажнять кожу, особенно после душа.
Так можно значительно облегчить состояние и снизить риск зимнего зуда.
Источник: womanhit
