С наступлением холодов кожа у многих начинает шелушиться и чесаться — неприятное ощущение, которое мешает сосредоточиться на делах и портит настроение. Часто мы спасаемся слоями кремов, но облегчение оказывается временным. Теперь учёные, возможно, нашли разгадку этой сезонной загадки — и она оказалась куда интереснее, чем просто «сухой воздух».

Виновник зуда — знакомая бактерия

Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что зимний зуд может быть вызван золотистым стафилококком — бактерией, обитающей на коже практически у каждого человека. Она активирует белок V8, который отвечает за передачу сенсорных сигналов в мозг, вызывая чувство жжения, боли и зуда.

Этот же белок участвует в свертывании крови, и именно эта особенность навела учёных на мысль: если блокировать его действие, можно снять зуд. В ходе экспериментов препараты, используемые против свертывания крови, действительно помогли снизить раздражение кожи.

Будет ли новое средство от зимнего зуда?

Учёные полагают, что подобные препараты могут в будущем стать частью терапии при хронических кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом. Ведь этот симптом часто приносит не меньше страданий, чем само воспаление.

Медики также напоминают: почёсывание только усугубляет ситуацию. Повреждённая кожа становится уязвимее и сильнее реагирует на раздражители — шерсть, синтетику, косметику.

Что делать уже сейчас

Пока универсального лекарства не существует, дерматологи советуют:

минимизировать потребление сахара,

использовать гипоаллергенную косметику ,

, тщательно смывать макияж,

активно увлажнять кожу, особенно после душа.

Так можно значительно облегчить состояние и снизить риск зимнего зуда.

Источник: womanhit