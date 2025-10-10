Baltijas balss logotype
«Просроченная» еда из морозильника: опасно ли это и сколько на самом деле ее можно хранить

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: «Просроченная» еда из морозильника: опасно ли это и сколько на самом деле ее можно хранить

Замораживание сохраняет пищу в течение длительного времени, поскольку останавливает рост микроорганизмов Можно ли есть продукты из морозилки, срок годности которых давно истек? Этот вопрос волнует очень многих людей. На этот вопрос дает ответ врач и диетолог Дану Фигур в Instagram.

Сколько можно хранить продукты в морозилке

"Согласно данным FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), вы можете хранить замороженные продукты вечно. Неопределенно долго", - рассказала она.

Итак, с точки зрения безопасности, пища, хранящаяся при стабильной температуре -18°C или ниже, не портится, поскольку холод останавливает рост микроорганизмов, таких как бактерии и плесень.

"Однако есть причина, почему вы не захотите есть, например, столетний чизбургер, - это потеря качества со временем из-за морозильного ожога",- объясняет врач Фигур.

Морозильный ожог - это состояние, когда замороженный продукт обезвоживается, что приводит к появлению сухих, обесцвеченных пятен. Такая пища не вредна, но ее текстура и вкус будут испорчены.

Сколько хранить продукты, чтобы было вкусно?

Чтобы гарантировать, что ваша еда останется не только безопасной, но и свежей и вкусной, эксперты советуют придерживаться рекомендованных сроков хранения для различных категорий продуктов.

Рекомендации по хранению в морозилке (для сохранения качества):

  • Сосиски, бекон, колбаса: 1-2 месяца.

  • Мясной фарш, свежая телятина, свинина, говядина, баранина: 4-12 месяцев.

  • Остатки готовых блюд: до 6 месяцев, в зависимости от состава.

"Замораживание сохраняет пищу в течение длительного времени, поскольку останавливает рост микроорганизмов. Однако, как только вы разморозите продукт, эти микробы снова становятся активными. Поэтому все равно важно тщательно готовить пищу", - отмечает врач.

#здоровье #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
