Сила серебра: правда и мифы о его влиянии на организм

Люблю!
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сила серебра: правда и мифы о его влиянии на организм

Чистое серебро — не просто драгоценный металл с мягким лунным блеском. При правильном использовании оно может приносить реальную пользу организму. С древних времён люди замечали его целебные свойства: от серебряных крестиков для малышей до ложек и кубков, которые сохраняли воду чистой и помогали укреплять здоровье. Сегодня наука подтверждает, что серебро влияет на микрофлору, нейтрализует вредные микроорганизмы и поддерживает общее состояние организма.

Серебро с древних времён

О целебных свойствах серебра люди знали ещё в глубокой древности. Недаром младенцам на крещение дарили серебряные крестики, а на первый день рождения — ложечки из этого металла.

Серебро издавна считалось символом чистоты и защиты. Например, при ушибах к больному месту часто прикладывали серебряные монетки или украшения — считалось, что металл обеззараживает и ускоряет заживление. Наши предки наливали воду в серебряные сосуды, чтобы она дольше оставалась свежей и приобретала целебные свойства.

Почему серебро называют «лунным металлом»

Если опустить серебряную ложку в стакан воды, жидкость действительно становится чище — ионы серебра убивают микробы. В старинных летописях есть упоминания, что воеводы болели реже своих солдат, потому что пили из серебряных кубков.

Однако постоянное употребление напитков из серебряной посуды не рекомендуется: этот металл относится к тяжёлым, и при чрезмерном поступлении его ионы могут накапливаться в организме, в частности в печени.

Украшения из серебра

Носить серебро в виде украшений гораздо безопаснее и полезнее. Украшения из металла низкой пробы нередко темнеют при контакте с кожей — это естественная реакция: выделяемая телом сера вступает во взаимодействие с серебром, вызывая потемнение.

Учёные подтверждают, что серебро оказывает благоприятное влияние на микрофлору: оно помогает бороться с вредными микроорганизмами и поддерживает баланс полезных бактерий. Кроме того, ионы серебра способны нейтрализовать вирусы и препятствовать развитию воспалительных процессов.

Интересные факты о «лунном металле»

Серебро встречается в природе довольно редко — оно содержится в земной коре, метеоритах, морской и пресной воде. По популярности этот металл уступает лишь золоту.

Кому полезно носить серебро

  • С древности серебро считалось женским металлом, связанным с энергией Луны. Астрологи отмечают, что особенно гармонично оно подходит людям, рождённым под знаками Рак и Рыбы.
  • Эмоциональным и чувствительным людям серебро помогает уравновесить настроение и обрести внутреннее спокойствие.
  • Считается, что украшения из серебра привязываются к владельцу, поэтому их не рекомендуется передаривать.
  • Современные исследования изучают влияние серебра на клетки организма. Есть гипотеза, что этот металл может использоваться в терапии онкологических заболеваний.
  • Изделия из серебра, по наблюдениям, снижают риск вирусных и инфекционных заболеваний, помогают укрепить иммунитет.
  • Также серебряные украшения советуют носить людям с пониженным зрением, при усталости или проблемах с сердцем — в качестве дополнительной поддержки.

Источник: silverland

Видео