Почему коты любят есть растения? Ученые обнаружили, что это естественный способ борьбы с комками шерсти в желудке

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их любимцы вдруг начинают грызть комнатные растения или траву. Часто это воспринимают как шалость или признак вредного характера. Однако новое исследование ученых из Университета Хай-Пойнт в Северной Каролине показало, что такое поведение имеет вполне практическое объяснение. Об этом сообщило издание Discovery Magazine.

В ходе микроскопического анализа ученые исследовали шесть образцов кошачьей шерсти, образовавшейся в желудке. Оказалось, что зазубренные края листьев и микроскопические выступы на их поверхности переплетаются с шерстью и помогают ее вывести естественным путем. Исследователи сравнили этот процесс с прочисткой засоренной канализации.

Это открытие опровергает давнюю гипотезу, что кошки едят траву, чтобы избавиться от кишечных паразитов. Оказалось, что структура листьев слишком мелкая, чтобы справиться с глистами, которые в десятки раз больше. Зато именно шерсть является тем «грузом», который растения помогают удалить.

Ученые также отметили, что котов особенно привлекают садовые травы и морозостойкие комнатные растения, в частности традесканция. Все они имеют один общий признак — шероховатую поверхность на микроскопическом уровне, идеально подходящую для «захвата» шерсти.

Впрочем, стоит отметить, что некоторые комнатные растения являются ядовитыми для животных, поэтому владельцам кошек следует быть внимательными.