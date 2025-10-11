Baltijas balss logotype
Дешевле — не значит полезнее: в чём опасность зеленого перца

Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Дешевле — не значит полезнее: в чём опасность зеленого перца

Причина, почему зеленый перец всегда дешевле, очень проста.

Выбирая сладкий перец, многие руководствуются ценой и кладут в корзину самые дешевые - зеленые плоды. Однако диетологи предостерегают: такая экономия может быть вредной для здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram польского диетолога Якуба Маурича.

Секрет низкой цены: просто недозрелый овощ

Причина, почему зеленый перец всегда дешевле, очень проста.

"Производители срывают его раньше, не давая созреть", - объясняет диетолог Якуб Маурич.

По сути, это просто недозревшая версия красного или желтого перца. Такой подход позволяет аграриям сэкономить время и деньги на выращивании, но в результате потребитель покупает продукт, который не успел накопить максимум своей питательной ценности.

Меньше пользы, больше проблем для желудка

По словам эксперта, зеленый перец содержит значительно меньше биоактивных соединений, чем его созревшие аналоги.

"Красный перец может содержать в два-три раза больше антиоксидантов, чем зеленый", - отмечает Маурич.

Антиоксиданты - это ключевые вещества, которые замедляют процессы старения, уменьшают воспаление и защищают клетки от повреждений. Более того, зеленый перец может быть тяжелее для пищеварения.

"Недозрелые овощи могут вызвать дискомфорт, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой", - предостерегает эксперт.

Если после употребления перца вы чувствуете боль в животе или вздутие, возможно, стоит заменить зеленый сорт на красный или желтый, которые значительно мягче для желудка.

Важный нюанс: семена

Диетолог также напоминает, что независимо от цвета, стоит избегать употребления семян перца.

"Большинство людей ест семена, но они могут раздражать кишечник", - отмечает эксперт.

Поэтому перед приготовлением овощ стоит тщательно от них очистить.

Выбирая между различными цветами перца, отдавайте предпочтение красным, желтым и оранжевым сортам. Они не только слаще на вкус, но и значительно полезнее и безопаснее для вашего пищеварения.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео