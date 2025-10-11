Нарциссы, манипуляторы и абьюзеры обычно выдают себя уже с первых фраз.

Он пишет первым, комплименты сыплются рекой, кажется — вот оно, совпадение мечты. Но проходит неделя, и что-то внутри нас подсказывает: «Стоп. Здесь что-то не то».

Знакомо? Мир онлайн-знакомств полон возможностей, но и рисков. Важно уметь различать: где просто не совпали взгляды, а где перед вами мужчина, отношения с которым могут принести больше боли, чем радости.

Практикующий психотерапевт, кандидат психологических наук Алена Славюк в беседе с WomanHit перечислила главные «ред флаги» в виртуальном общении с потенциальным ухажером.

1. Он слишком быстро сближается

«Ты — та самая», «Я тебя уже чувствую» — пишет он уже через пару часов после знакомства. Такое стремительное обожание больше говорит не о глубине чувств, а о дефиците. Мужчина ищет не вас, а образ «спасения». В психологии это называется проекцией: он видит в вас свои мечты, а не реального человека.

«Здоровая близость строится постепенно. Если вам неудобно от этого напора — это сигнал беречь свои границы», — предупреждает эксперт.

2. Он исчезает и появляется

Вчера он писал до ночи, сегодня — тишина. Потом снова «Привет, красавица».

Такой «качельный» стиль общения часто указывает на избегающий тип привязанности. Ему страшно становиться ближе, поэтому он то приближается, то отталкивает.

Если уже на старте общение похоже на американские горки — представьте, что будет в отношениях!

3. Он принижает или обесценивает

Фразы вроде: «Ну ты, конечно, симпатичная…», «Ого, как ты рассуждаешь круто для твоего возраста…» или «Ты слишком умна для девушки…». Это не юмор. Это микродозы обесценивания, которые могут перерасти в систематическое снижение вашей самооценки.

Помните, что уважение — основа отношений. Если его нет в переписке, вы чувствуете «подколы», вряд ли оно появится дальше по жизни.

4. Он говорит только о себе

«Ему важно показать машину, бизнес, путешествия, но он не задает вам ни одного вопроса. Психологи называют это нарциссической динамикой: партнер ищет восхищение, а не диалог», — поясняет Алена Славюк. Отношения строятся там, где есть интерес к вам как к личности, а не только сцена для хвастовства и чужого спектакля.

5. Он сразу затрагивает тему интимного

Намеки, просьбы на новые фото, настойчивые вопросы еще до того, как вы встретились, — тревожный сигнал. Такой мужчина ищет не отношений, а быстрых удовольствий. И это честно с его стороны, но скорее всего не совпадает с вашей задачей найти партнера для близости и уважения.

Главный маркер «непригодности»

Даже без опоры на вышеуказанные признаки потенциально опасных для вас и вашей психики отношений, можно определить, что человек по ту сторону монитора или экрана смартфона вам не подходит. «Прислушивайтесь к себе. Интуиция и тело редко ошибаются: если после переписки вам тревожно, тоскливо или вы чувствуете себя „маленькой“ — это знак. Настоящие отношения начинаются не с красивых слов, а с ощущения безопасности и принятия, с заботы о вас. Быть честной с собой — значит выбирать не того, кто „вроде подошел“, а того, с кем на душе спокойно», — заключает психотерапевт.

И напоследок мини-тест

Ответьте «да» или «нет» на каждое утверждение.

Он пишет вам так, что вы чувствуете спокойствие, а не тревогу?

Его слова совпадают с поступками?

В переписке есть место не только ему, но и вашим историям?

После общения у вас остается ощущение уважения, а не сомнения в себе?

Он проявляет интерес постепенно, без давления и ультиматумов?

Результаты:

Больше «да» → скорее всего, вы на правильном пути: перед вами человек, с которым можно пробовать развивать контакт.

Больше «нет» → обратите внимание: возможно, это как раз те самые тревожные сигналы, о которых мы говорили выше.