Люблю!
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Постирала салфетку в кармане: как легко очистить одежду

Случалось ли вам после стирки обнаруживать на одежде измельчённые кусочки салфеток из забытых карманов? Это раздражает, но исправить ситуацию можно быстро — всего за 10–15 минут.

Способ 1: сушильная машина

Если у вас есть сушилка, переложите бельё туда на короткий цикл — 5–10 минут. Встроенный ворсовый фильтр соберёт мелкие бумажные остатки, а одежда будет чистой. Не забудьте после сушки очистить фильтр.

Способ 2: замачивание с аспирином

Если сушилки нет, выньте одежду из стиральной машины, аккуратно стряхните бумагу, затем замочите вещи в тёплой воде с 4 таблетками аспирина на 2 часа. Аспирин поможет растворить остатки бумаги. После этого прополощите одежду и высушите привычным способом.

Итог: несколько простых действий помогут спасти вещи и быстро избавиться от бумажных катышков, даже если они прилипли к ткани после стирки.

