Каждый вид лука обладает уникальными свойствами: от антиоксидантов до пребиотиков — выбор сорта должен зависеть от ваших целей.

Лук — природное лекарство на вашей кухне: какой сорт выбрать для здоровья

Лук — не просто ингредиент для борща или жаркого. Это один из самых доступных суперфудов, который обладает выраженным целебным потенциалом. Разные виды лука по-разному влияют на организм- и в этом кроется ключ к его правильному использованию.

Какой лук самый полезный?

Диетологи уверены: все сорта лука ценны, но у каждого — свои сильные стороны.

Желтый лук — чемпион по содержанию кверцетина, мощного антиоксиданта. Особенно эффективен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и замедления процессов старения. Подходит для приготовления горячих блюд, тушения и соусов.

Белый лук — более мягкий на вкус, но богат фитонцидами, которые убивают патогены. Хорош в свежем виде: в сальсе, салатах и соусах.

Фиолетовый (или красный) лук содержит антоцианы — вещества, которые укрепляют стенки сосудов и защищают кожу. Лучше употреблять его сырым — так он сохраняет максимум пользы и радует глаз ярким цветом.

Зеленый лук — источник витаминов С, В9 и калия. Отлично подходит для салатов и весеннего укрепления иммунитета.

Лук-порей — самый деликатный. Содержит инулин и витамин К, поддерживает пищеварение и щадит желудок. Его можно есть даже тем, кто плохо переносит обычный лук.

Польза для организма

Лук помогает:

снижать уровень «плохого» холестерина;

нормализовать давление;

поддерживать здоровый микробиом кишечника;

бороться с воспалением и патогенной микрофлорой.

Это делает его особенно полезным людям с гипертонией, ослабленным иммунитетом, а также тем, кто испытывает дефицит клетчатки или часто страдает от простуд.

Кому лук может навредить?

Несмотря на массу достоинств, лук может вызвать дискомфорт при определённых состояниях. Его стоит ограничить или избегать:

при обострении язвы и гастрита;

при синдроме раздраженного кишечника (возможно вздутие);

при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ);

при индивидуальной непереносимости и аллергии.

Как получить максимум пользы?

Чтобы усилить полезные свойства лука: