Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов 0 422

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
Napensii
Изображение к статье: Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов

Каждый вид лука обладает уникальными свойствами: от антиоксидантов до пребиотиков — выбор сорта должен зависеть от ваших целей.

Лук — природное лекарство на вашей кухне: какой сорт выбрать для здоровья

Лук — не просто ингредиент для борща или жаркого. Это один из самых доступных суперфудов, который обладает выраженным целебным потенциалом. Разные виды лука по-разному влияют на организм- и в этом кроется ключ к его правильному использованию.

Какой лук самый полезный?

Диетологи уверены: все сорта лука ценны, но у каждого — свои сильные стороны.

Желтый лук — чемпион по содержанию кверцетина, мощного антиоксиданта. Особенно эффективен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и замедления процессов старения. Подходит для приготовления горячих блюд, тушения и соусов.

Белый лук — более мягкий на вкус, но богат фитонцидами, которые убивают патогены. Хорош в свежем виде: в сальсе, салатах и соусах.

Фиолетовый (или красный) лук содержит антоцианы — вещества, которые укрепляют стенки сосудов и защищают кожу. Лучше употреблять его сырым — так он сохраняет максимум пользы и радует глаз ярким цветом.

Зеленый лук — источник витаминов С, В9 и калия. Отлично подходит для салатов и весеннего укрепления иммунитета.

Лук-порей — самый деликатный. Содержит инулин и витамин К, поддерживает пищеварение и щадит желудок. Его можно есть даже тем, кто плохо переносит обычный лук.

Польза для организма

Лук помогает:

  • снижать уровень «плохого» холестерина;

  • нормализовать давление;

  • поддерживать здоровый микробиом кишечника;

  • бороться с воспалением и патогенной микрофлорой.

Это делает его особенно полезным людям с гипертонией, ослабленным иммунитетом, а также тем, кто испытывает дефицит клетчатки или часто страдает от простуд.

Кому лук может навредить?

Несмотря на массу достоинств, лук может вызвать дискомфорт при определённых состояниях. Его стоит ограничить или избегать:

  • при обострении язвы и гастрита;

  • при синдроме раздраженного кишечника (возможно вздутие);

  • при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ);

  • при индивидуальной непереносимости и аллергии.

Как получить максимум пользы?

Чтобы усилить полезные свойства лука:

  • нарезайте его за 10 минут до готовки — это активирует серосодержащие соединения;

  • часть употребляйте в сыром виде — сохраняется витамин С;

  • сочетайте с чесноком — вместе они усиливают антибактериальный и сосудозащитный эффект;

  • удаляйте сердцевину или режьте мокрым ножом, если вас беспокоит запах.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Изображение к статье: Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Изображение к статье: Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу 317
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 217
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 583
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия 292

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 2
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 55
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 1
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 92
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 2
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 55
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео