Участниками эксперимента стали 72 человека в возрасте от 50 до 72 лет, которые принимали экстракта граната. Ученые хотели изучить его влияние на гормон молодости, чье производство с годами снижается. Отметим, что именно с этим процессом и связаны уменьшение физической силы, рост риск развития заболеваний. Помимо того, что гормон важен для роста и обновления клеток, он также способствует укреплению мышц и костей, положительно влияет на работу сосудистой системы и мозга.

Все участники были разделены на две группы, люди из первой ежедневно получали капсулы по 750 мг экстракта граната, в то время как во второй раздавали такое же количество плацебо. Показали уровня гормона сверили через 12 недель. Было установлено, что среди тех, кто принимал экстракт, уровень гормона молодости повысился почти на 23%.

Но важно отметить следующий факт: на длину теломер (концевые участки хромосом) экстракт граната не оказывает какого-либо значимого влияния. Иными словами, скорость клеточного старения не имеет связи с присутствием или отсутствием граната в рационе человека.