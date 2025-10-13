Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гранат запускает «гормон молодости»: как фрукт влияет на зрелый организм 0 216

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2025
Dietology.pro
Изображение к статье: Гранат запускает «гормон молодости»: как фрукт влияет на зрелый организм

Согласно результатам исследования Городского университета Манчестера (США), гранат – это доступный и распространенный продукт, потребление которого после 50 лет позволяет повысить жизненный тонус человека.

Участниками эксперимента стали 72 человека в возрасте от 50 до 72 лет, которые принимали экстракта граната. Ученые хотели изучить его влияние на гормон молодости, чье производство с годами снижается. Отметим, что именно с этим процессом и связаны уменьшение физической силы, рост риск развития заболеваний. Помимо того, что гормон важен для роста и обновления клеток, он также способствует укреплению мышц и костей, положительно влияет на работу сосудистой системы и мозга.

Все участники были разделены на две группы, люди из первой ежедневно получали капсулы по 750 мг экстракта граната, в то время как во второй раздавали такое же количество плацебо. Показали уровня гормона сверили через 12 недель. Было установлено, что среди тех, кто принимал экстракт, уровень гормона молодости повысился почти на 23%.

Но важно отметить следующий факт: на длину теломер (концевые участки хромосом) экстракт граната не оказывает какого-либо значимого влияния. Иными словами, скорость клеточного старения не имеет связи с присутствием или отсутствием граната в рационе человека.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Изображение к статье: Знаки Зодиака, которым сложно сохранить брак
Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Изображение к статье: Ягода с побочкой: в каких случаях облепиха опасна
Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Изображение к статье: Энергия вторника: день силы, решительности и новых начинаний
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Изображение к статье: Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан
Изображение к статье: Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу
Как понять, что ваш брак трещит по швам: 5 признаков, которые заметны не сразу 317
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 217
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 583
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия 292

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 3
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 55
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 1
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая
Еда и рецепты
Ученые раскрыли секрет сжигания жира с помощью зеленого чая 92
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 3
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 55
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 63

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео