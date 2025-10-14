Baltijas balss logotype
Вся правда о твороге на завтрак: кому он действительно противопоказан 0 801

Дата публикации: 14.10.2025
Творог уже давно стал восприниматься классическим вариантом завтрака для тех, кто следует принципам правильного питания или стремится держать под контролем свой вес.

И это вовсе не удивительно, поскольку продукт богат белком, который способствует поддержанию мышечной массы, кальцием, что необходим для здоровья костей и зубов, а также витаминами А, С, D, Е, Н, РР.

Однако же в последнее время все чаще можно встретить мнение, что от творога на завтрак следует отказаться, поскольку это слишком тяжелый продукт, который заставляет работать органы пищеварения, что крайне вредно сразу после пробуждения. Среди других претензий можно отметить несварение, которое может быть вызвано лактозой, избыточная нагрузка на почки из-за белка, раздражение стенок желудка.

Но диетологи данные обвинения не поддерживают. Врачи единогласны в своем мнении: для желудка здорового человека творог безвреден, поэтому нет объективных причин, чтобы отказываться есть его на завтрак.

Совершенно иной будет ситуация, если у человека имеются непереносимость лактозы, аллергия на белок коровьего молока, заболевание почек, а также проблемы желудочно-кишечного тракта в фазе обострения. В этом случае творог не просто не стоит есть на завтрак, он противопоказан в любое время суток.

#здоровье #полезная еда
Оставить комментарий

Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 60
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 37
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 51
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 57
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 84
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции
Политика
Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 42
Видео