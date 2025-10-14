Творог уже давно стал восприниматься классическим вариантом завтрака для тех, кто следует принципам правильного питания или стремится держать под контролем свой вес.

И это вовсе не удивительно, поскольку продукт богат белком, который способствует поддержанию мышечной массы, кальцием, что необходим для здоровья костей и зубов, а также витаминами А, С, D, Е, Н, РР.

Однако же в последнее время все чаще можно встретить мнение, что от творога на завтрак следует отказаться, поскольку это слишком тяжелый продукт, который заставляет работать органы пищеварения, что крайне вредно сразу после пробуждения. Среди других претензий можно отметить несварение, которое может быть вызвано лактозой, избыточная нагрузка на почки из-за белка, раздражение стенок желудка.

Но диетологи данные обвинения не поддерживают. Врачи единогласны в своем мнении: для желудка здорового человека творог безвреден, поэтому нет объективных причин, чтобы отказываться есть его на завтрак.

Совершенно иной будет ситуация, если у человека имеются непереносимость лактозы, аллергия на белок коровьего молока, заболевание почек, а также проблемы желудочно-кишечного тракта в фазе обострения. В этом случае творог не просто не стоит есть на завтрак, он противопоказан в любое время суток.