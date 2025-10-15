Первое свидание всегда волнует, оно показывает, возникнет ли у вас та самая химия, будет ли притяжение — и все это больше про настроение и намек, чем про логику и анализ ситуации и человека. Конечно, очень важно грамотно подобрать гардероб, который будет соответствовать вашему характеру и настрою. А парфюм должен работать как мягкий фильтр, который подчеркивает вашу энергетику и не спорит с личным запахом кожи.

Коллекционер духов Наталья Насонова рассказала об актуальных направлениях, которые сейчас на пике. И напомнила о простых правилах нанесения ароматов, чтобы шлейф был запоминающимся, а не навязчивым.

Чистые мускусы и skin-scent

Главная идея — пахнуть как вы, только лучше. Воздушные мускусы, молочные и чистые ноты кожи создают ощущение близости и мягкого тепла. Это идеальный выбор для кафе, прогулки, кино. «Наносите точечно на зоны пульса и на свитер или шарф, чтобы усилить ауру. Такой аромат обычно не конкурирует с другими запахами встречи, подходит к любому наряду и типу внешности, а еще — поддерживает образ спокойной уверенности», — говорит эксперт.

Теплые гурманские ноты без сладкой липкости

Современные варианты этого направления стали легче: вместо карамели в лоб — акценты на ванили, какао, бобах тонка, пралине с солоноватой гранью. В итоге получается уютно и вкусно, но без приторности. Это работает на вечернем свидании, когда хочется добавить немного интимности. Тут будет хорошо буквально одно распыление на волосы или на внутреннюю сторону пальто. Так аромат будет проявляться волнами, когда вы двигаетесь.

Прозрачные цветочные воды

Здесь важна свежесть без озона и без приторной резкости, такой аромат считывается как ухоженность и легкость. Он уместен в любой сезон и особенно хорош в дневном свете. Для стойкости наносите на хорошо увлажненную кожу и продублируйте одно распыление на линию волос сзади на шею. Если хотите глубины, сделайте слой на базу из нейтрального мускуса.

Миндальные и пудровые аккорды

Пудра снова в моде, но не в винтажном прочтении. «Сейчас ценится воздушная тактильность с оттенком миндаля, ириса, рисовой пудры. Такой аккорд хорош для дневных встреч и музеев, где многое решает атмосфера интеллектуальности с привкусом богемности. Сочетайте с шерстью, кашемиром, замшей, наносите на подкладку пальто и на запястья. На коже пудровые ноты раскрываются теплее и тоньше», — утверждает знаток парфюмерии.

Мягкие древесные и янтарные базы

Дерево и амбра стали деликатнее и гендерно нейтральнее. Кедр, сандал, кашмеран, мягкий янтарь создают обволакивающий кокон и подчеркивают характер, не давя на собеседника, это выбор для ужина, выставки, концерта. Древесные ноты красиво звучат в прохладе, а янтарь добавляет телесного тепла. Чтобы не утяжелить впечатление, ограничьтесь двумя распылениями: один на грудь и шею под одежду и один на шарф.