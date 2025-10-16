Мы часто задумываемся о влиянии той или иной еды на наш организм, но к напиткам относимся гораздо непринужденнее. Что плохого может случиться от чашки чая или стаканчика сока? Но некоторые напитки раскрывают свои полезные или вредные свойства только в сочетании со многими факторами: приемом пищи, временем суток, состоянием здоровья. При употреблении натощак привычный напиток может привести к неприятным ощущениям и повысить риски возникновения определенных заболеваний.

Крепкий чай

И зеленый, и черный чаи богаты антиоксидантами и имеют массу положительных свойств для здоровья: снижают риск развития онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, способствуют снижению веса и уровня холестерина в организме, обладают противомикробными эффектами и поддерживают умственную деятельность.

Но если выпить натощак? В чае содержатся танины — дубильные вещества. При употреблении на голодный желудок танины могут вызвать тошноту. Чем крепче напиток, тем выше будет в нем содержание танинов и тем больший дискомфорт он может вызвать. Чай лучше пить не сразу после еды, а через некоторое время — спустя полчаса-час.

Важно:

Если у вас дефицит железа, стоит уменьшить потребление чая. Танины снижают усвояемость железа в желудочно-кишечном тракте.

Кофе

Кофе также богат антиоксидантами и имеет массу положительных эффектов: улучшает работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает настроение. Кофе может предотвращать развитие диабета 2 типа, некоторых видов рака, а также нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Доказано, что кофе стимулирует секрецию желудочного сока. Поэтому существует мнение, что пить кофе натощак не стоит при наличии синдрома раздраженного кишечника, язве желудка, так как желудочный сок в избытке повреждает слизистую оболочку желудка, вызывает изжогу и тошноту.

Но исследований, подтверждающих негативное влияние кофе на здоровье, нет. Практика показывает, что реакция на кофе у каждого человека индивидуальна. Есть даже генетические особенности, при которых кофе усваивается и выводится из организма особенным образом. Кто-то спокойно пьет двойной эспрессо натощак и ничего не чувствует, а кто-то страдает изжогой и после слабого латте на светлой обжарке. Так что самый простой выход — прислушиваться к своим ощущениям

Важно:

Как и крепкий чай, кофе ухудшает усвоение минералов организмом, поэтому лучше сделать перерыв между приемом полезной пищи и чашкой кофе.

Свежевыжатые фруктовые соки

Фруктовые фреши богаты витаминами и антиоксидантами и в умеренных количествах несут массу пользы для здоровья. Возьмем, например, гранатовый фреш — в нем ударная доза антиоксидантов. Они защищают организм от воздействия свободных радикалов, некоторых типов рака, снижают воспалительные процессы и обладают противовирусным эффектом.

Фруктовые соки содержат простые сахара, такие как глюкоза и фруктоза. Например, в стакане гранатового фреша содержится порядка 34 г cахара, и такая доза на голодный желудок может вызвать резкое повышение уровня глюкозы в крови. В таком случае поджелудочной железе придется быстро выработать большое количество инсулина, чтобы оперативно снизить количество глюкозы в крови.

В результате этого появляются так называемые «сахарные качели», или вариабельность гликемии. Некоторые исследования указывают на то, что «качели» не менее опасны, чем постоянно высокий уровень глюкозы в крови. Такие скачки глюкозы повышают риски возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, набора веса. Поэтому лучше пить немного фруктовых соков вместе с приемом пищи или сразу после него

Важно:

«Сахарные качели» вызывают любые напитки с добавленным сахаром (компоты, морсы, сладкие чаи, пакетированные соки), выпитые натощак. В них, как правило, нет ничего полезного для организма — только сахар. Так что лучше не только исключить их из употребления натощак, но и вообще убрать из рациона.

Алкоголь

Употребление алкоголя натощак усиливает его токсическое влияние на организм. Выпивая бокал-другой на голодный желудок, вы снижаете уровень глюкозы в крови — это называется гипогликемия. Ее симптомы: раздражительность, головокружение, дрожь в теле, острое чувство голода, часто приводящее к перееданию.

Алкогольные напитки лучше употреблять спустя час после приема пищи либо параллельно с едой. Еда замедляет попадание алкоголя в тонкий кишечник, где он усваивается, и тем самым снижает все негативные эффекты, облегчая выведение токсинов из организма. Также полезно запивать алкоголь чистой водой без газа, чтобы облегчить организму процесс «переработки».

Важно:

Алкоголь также раздражает слизистую желудка, приводя к обострению имеющихся проблем с пищеварением и появлению новых. Алкогольный коктейль с газировкой в составе — худшее, что может употребить обладатель язвы или гастрита в острой фазе.

Что же тогда пить?

Беспроигрышный вариант, который принесет вам только пользу, — чистая вода без газа. Почему нам нужна вода?

Вода — проводник питательных веществ и кислорода в клетки организма. Достаточное количество воды в организме помогает поддерживать высокий уровень энергии, физическую и умственную активность, нормальную температуру и давление.

С водой наше тело покидают токсины, правильно работает кишечник и все выводящие системы, нормализуется потоотделение.

Вода — залог увлажненности и эластичности кожи, ее стабильного обновления и привлекательного внешнего вида. Около 70% массы каждой клетки организма составляет вода, и необходимо постоянно поддерживать этот объем, чтобы не допустить обезвоживания.