Почему чеснок в еде пахнет вкусно, а от человека — неприятно 0 235

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Почему чеснок в еде пахнет вкусно, а от человека — неприятно

Окружающие любителей чеснока не особо любят, уж слишком специфический от них исходит аромат. И все-таки это очень полезный продукт, тем более осенью. Врач рассказал, почему стоит есть чеснок, отбросив всякое стеснение.

Запах чеснока пугает не только вампиров, но и окружающих людей. Хорошая новость в том, что и микробы чеснок недолюбливают. Так что осенью стоит добавить этот продукт в свой рацион. Сколько зубчиков съедать в день, чтобы получить реальную пользу? Спросили у врача.

Эксперт - Михаил Кутушов, врач-токсиколог

«Запах чеснока многим людям неприятен, и на это есть объяснение. Когда чеснок добавляют в блюда, его аромат смешивается с другими продуктами и становится приятным, — рассказывает Михаил Кутушов. — Однако сам по себе свежий или пережеванный чеснок выделяет вещества серы, которые быстро попадают в дыхание и пот. Они резкие и стойкие, поэтому наш организм инстинктивно реагирует на них с осторожностью. Это похоже на естественный сигнал о том, что рядом что-то сильное или необычное, хотя на самом деле чеснок неопасен».

И все-таки, несмотря на неприятный запах, чеснок очень полезен. Когда мы начинаем измельчать чеснок, при контакте с воздухом в нем образуется активное вещество аллицин, которое обладает противовирусным и антибактериальным действием. Конечно, чеснок не заменит антибиотиков и лекарств от вирусов, однако некоторые исследования показывают, что этот продукт может снизить риск заболевания, а также продолжительность или тяжесть симптомов простуды и гриппа. Так что в качестве дополнительных мер защиты чеснок не помешает.

«В составе чеснока есть вещества, которые борются с воспалением и инфекциями. Кроме того, он укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца, помогает снизить давление и уровень холестерина, а также поддерживает обмен веществ», — подтверждает доктор Кутушов.

Исследования также показывают, что чеснок помогает предотвратить склеивание тромбоцитов, что приводит к образованию тромбов, а также повышает способность организма расщеплять уже имеющиеся тромбы.

Антиоксидантные соединения в составе чеснока защищают клетки от повреждения свободными радикалами. И, наконец, многочисленные доклинические исследования с использованием раковых клеток человека подтверждают противораковый потенциал чеснока, особенно при раке желудка.

По словам Михаила Кутушова, даже небольшое количество чеснока каждый день приносит пользу.

«Обычно рекомендуют съедать около одной головки чеснока в день, разделив ее на несколько приемов пищи, чтобы организм успевал усвоить полезные вещества, а желудок не раздражался, — говорит врач. — Чеснок хорошо сочетается с овощами, мясом, рыбой, крупами, оливковым маслом и зеленью, усиливая вкус и пользу блюд. А вот с молочными продуктами в больших количествах, сладкими блюдами и очень острыми специями сочетать его лучше осторожно — это может снизить пользу и вызвать дискомфорт для желудка».

Однако стоит учесть, что ключевое вещество аллицин разрушается уже при температуре выше 60 °C. Поэтому лучше употреблять чеснок в сыром виде.

Если же вы переживаете из-за запаха, чеснок можно засушить. Доказано, что сушка при температуре 40-50 °C помогает сохранить большую часть аллицина и при этом избавляет от резкого запаха. Кроме того, от чесночного аромата спасают яблоки, листья салата и свежая мята.

#полезная еда
Видео