Что лечит дыня и чем она полезна здоровью?

Дыня — это не просто вкусный фрукт, но и настоящее природное лекарство, которое содержит немало витаминов и минералов. Что лечит дыня и чем она полезна здоровью?

Дыня как эликсир молодости

Дыню часто называют фруктом молодости и это совсем не удивительно. Она является отличным источником бета-каротина, который помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета и стимулирует выработку коллагена. Если регулярно употреблять дыню, можно избавиться от морщин, повысить эластичность и упругость кожи, подарить ей здоровый румянец.

Дыня для поддержания зрения

По содержанию витамина А дыню можно назвать настоящим богатырем. Именно он нужен для здоровья. Если есть вкусный фрукт, можно улучшить зрение, оградить глаза от возможных проблем в будущем и даже забыть о возрастных изменениях.

Дыня для здоровья сердца

Дыня может похвастаться не только сладким вкусом, но и высоким содержанием калия, благотворно влияющего на работу сердечно-сосудистой системы. Употребляя этот фрукт регулярно, вы также снижаете артериальное давление, уменьшая риск развития заболеваний, связанных с сердцем. А еще дыня помогает поддерживать здоровье сердечной мышцы.

Дыня для улучшения настроения и снятия стресса

В дыне содержится много триптофана. Это аминокислота, играющая огромную роль в синтезе серотонина (гормон счастья). Поэтому после употребления дыни обычно улучшается настроение, снижается уровень стресса. Даже считается, что этот сладкий фрукт помогает сражаться с тревожностью.

Дыня для поддержания пищеварения

Дыня имеет большое количество волокон, что делает ее отличным помощником для пищеварения. Если употреблять ее регулярно, можно улучшить работу кишечника, предотвратить запоры.

Дыня для снижения веса

Если вы хотите сбросить лишние килограммы, но вас тянет на сладкое, стоит обратить внимание именно на дыню. Это низкокалорийный продукт, который богат водой и содержит лишь незначительную часть сахара (в 100 г мякоти только 41 Ккал). То есть дыня и поможет унять аппетит, и поспособствует снижению веса.