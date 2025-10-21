Большое одеяло — это уют и комфорт. Но как его постирать, если размеры просто не позволяют сделать это в стиральной машине?

Важно: Не пытайтесь впихнуть!

Иногда возникает соблазн буквально запихнуть одеяло в стиральную машину. Если у вас старая машинка с вращающимся механизмом, то лучше этого не делать. Это может сломать и технику, и повредить одеяло. Также перегрузка машины ведет к плохой стирке — вода не сможет хорошо смыть мыльную пену, и на одеяле останется моющее средство.

1 способ: воспользуйтесь услугами клининга или химчистки

Сдать одеяло в химчистку — хороший вариант, особенно для пуховых одеял. Это не самый дешевый способ, но зато эффективный.

Перед чисткой внимательно изучите этикетку на одеяле. Там указаны рекомендации производителя по уходу. Узнайте, можно ли вообще чистить ваше одеяло профессиональными средствами.

2 способ: воспользуйтесь прачечной самообслуживания

В прачечных есть большие стиральные машины, которые предназначены для стирки тяжелых тканей. Одеяла не нужно стирать слишком часто, достаточно одного раза в 2-3 месяца.

Мы также настоятельно рекомендуем использовать пододеяльник, чтобы как можно дольше сохранить чистоту белья.

Несколько советов для стирки в прачечной:

При стирке выберите дополнительный цикл полоскания. Большие вещи сложно сбалансировать при отжиме, поэтому полоскание может быть недостаточно эффективным.

После стирки одеяло нужно хорошо просушить, чтобы в нем не завелась плесень. Сушка может занять много времени, так как плотный материал впитывает много влаги.

3 способ: стирка в ванной

Если первые два варианта не подходят, можно постирать одеяло в ванной: