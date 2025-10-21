Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

3 способа постирать одеяло, которое не помещается в стиральную машину 0 367

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 3 способа постирать одеяло, которое не помещается в стиральную машину

Большое одеяло — это уют и комфорт. Но как его постирать, если размеры просто не позволяют сделать это в стиральной машине?

Важно: Не пытайтесь впихнуть!

Иногда возникает соблазн буквально запихнуть одеяло в стиральную машину. Если у вас старая машинка с вращающимся механизмом, то лучше этого не делать. Это может сломать и технику, и повредить одеяло. Также перегрузка машины ведет к плохой стирке — вода не сможет хорошо смыть мыльную пену, и на одеяле останется моющее средство.

1 способ: воспользуйтесь услугами клининга или химчистки

Сдать одеяло в химчистку — хороший вариант, особенно для пуховых одеял. Это не самый дешевый способ, но зато эффективный.

Перед чисткой внимательно изучите этикетку на одеяле. Там указаны рекомендации производителя по уходу. Узнайте, можно ли вообще чистить ваше одеяло профессиональными средствами.

2 способ: воспользуйтесь прачечной самообслуживания

В прачечных есть большие стиральные машины, которые предназначены для стирки тяжелых тканей. Одеяла не нужно стирать слишком часто, достаточно одного раза в 2-3 месяца.

Мы также настоятельно рекомендуем использовать пододеяльник, чтобы как можно дольше сохранить чистоту белья.

Несколько советов для стирки в прачечной:

  • При стирке выберите дополнительный цикл полоскания. Большие вещи сложно сбалансировать при отжиме, поэтому полоскание может быть недостаточно эффективным.

  • После стирки одеяло нужно хорошо просушить, чтобы в нем не завелась плесень. Сушка может занять много времени, так как плотный материал впитывает много влаги.

3 способ: стирка в ванной

Если первые два варианта не подходят, можно постирать одеяло в ванной:

  • Обработайте пятна точечно.

  • Наполните ванну теплой водой и добавьте стиральный порошок.

  • Поместите одеяло в воду и аккуратно помешайте. Оставьте на 15-30 минут.

  • Слейте грязную воду и наполните ванну чистой водой. Полоскайте, пока не смоете все моющее средство.

  • Сушите одеяло на воздухе, разложив его на ровной поверхности. Время от времени переворачивайте для равномерной сушки.

  • Можно подложить полотенце и менять его, когда оно станет мокрым.

  • Сушка может занять один-два дня.

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Осенний макияж: какие оттенки добавить в дождливый сезон
Изображение к статье: Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта
Пряное какао в турке: идеальный осенний напиток для уюта 80
Изображение к статье: Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды
Архитектура стиля: как произвести нужное впечатление с помощью одежды 132
Изображение к статье: 10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером
10 простых шагов для защиты глаз при работе за компьютером 163
Изображение к статье: Как сделать кофе полезнее: советы врача
Как сделать кофе полезнее: советы врача 282

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 15
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 18
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 22
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 21
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 15
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 18
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео