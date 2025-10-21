Растворимый кофе часто становится предметом споров: одни считают его «псевдокофе», другие — спасением по утрам. На деле же растворимый — это настоящий кофе , просто уже заваренный и высушенный в промышленных условиях. Его делают из обжаренных и перемолотых зёрен , превращая в концентрат, который затем высушивают.

☕ Три типа растворимого кофе

Порошковый — самый простой и дешёвый вариант. Гранулированный — чуть качественнее, с более плотным вкусом. Сублимированный (freeze-dried) — премиальный уровень: кофе замораживают и сушат в вакууме, благодаря чему сохраняется аромат и мягкость вкуса.

🔬 Почему вкус бывает неприятным

Как объясняет Russian Barista, горечь и «паленый» привкус чаще связаны не с технологией, а с экономией производителей:

используют дешёвую робусту вместо арабики;

вместо арабики; обрабатывают при слишком высоких температурах ;

; маскируют вкус ароматизаторами.

💡 Что остаётся от пользы

В растворимом кофе действительно сохраняются кофеин, антиоксиданты и микроэлементы, но их меньше, чем в свежем зерновом. При этом напиток может быть агрессивен для желудка, особенно если изготовлен из дешёвого сырья. Сублимированный кофе — исключение: он мягче и ближе к натуральному по свойствам.

Растворимый кофе нельзя назвать «ненастоящим» — это просто другая форма привычного напитка. Главное — выбирать качественный продукт и не путать удобство с компромиссом.

Источник: woman