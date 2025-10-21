Диетологи рассказали о трех видах хлеба, которые могут вызвать проблемы с пищеварением, сердцем и уровнем сахара в крови.
Хлеб — это тот продукт, без которого многие не представляют своей жизни. Однако не весь хлеб одинаково полезен. Некоторые виды, кажущиеся безвредными, могут действительно очень вредить здоровью — вызывать скачки сахара, повышать холестерин и даже провоцировать воспаление в организме. Диетологи назвали три самых опасных вида хлеба, которые лучше не употреблять.
Белый хлеб из очищенной муки
Это самый распространенный и в то же время самый вредный вид хлеба. Он производится из рафинированной муки, в которой практически нет клетчатки, витаминов и минералов. После употребления такого хлеба уровень глюкозы в крови стремительно повышается, а затем быстро падает, вызывая усталость и даже раздражительность.
Белый хлеб также:
-
способствует накоплению жира, особенно в области живота;
-
вызывает чувство голода уже через час после еды;
-
отрицательно влияет на микрофлору кишечника.
Выбирайте лучше цельнозерновой или ржаной хлеб без добавления дрожжей.
Хлеб с длительным сроком хранения
Если на упаковке указано, что хлеб может храниться неделю или месяц — это тревожный сигнал. Такой продукт содержит консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и усилители вкуса, помогающие ему оставаться «свежим» снаружи, но делают его вредным внутри. Регулярное употребление хлеба с химическими добавками может привести к:
-
аллергическим реакциям;
-
нарушениям работы печени и почек;
-
снижению иммунитета.
Альтернатива: домашний или пекарский хлеб без лишней химии, который черствеет за 3 дня — это как раз показатель натуральности.
«Диетический» или «фитнес-хлеб» с добавками
Многие считают, что когда на упаковке написано «фитнес», «с отрубями» или «без глютена» — это автоматически полезно. Но это не всегда так. Часто такие изделия содержат трансжиры, сахар, мальтозу, ароматизаторы и карамель, маскирующие отсутствие натурального вкуса.
Этот «псевдополезный» хлеб:
-
перегружает поджелудочную железу;
-
провоцирует воспаление сосудов;
-
может стать причиной набора веса.
Лучше употреблять натуральный хлеб с простыми составляющими — мукой, водой, солью и закваской. Он содержит клетчатку, живые ферменты и помогает работе пищеварительной системы.
Оставить комментарий