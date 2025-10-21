Baltijas balss logotype
Три самых вредных вида хлеба: диетологи советуют держаться подальше

Люблю!
Дата публикации: 21.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Три самых вредных вида хлеба: диетологи советуют держаться подальше

Диетологи рассказали о трех видах хлеба, которые могут вызвать проблемы с пищеварением, сердцем и уровнем сахара в крови.

Хлеб — это тот продукт, без которого многие не представляют своей жизни. Однако не весь хлеб одинаково полезен. Некоторые виды, кажущиеся безвредными, могут действительно очень вредить здоровью — вызывать скачки сахара, повышать холестерин и даже провоцировать воспаление в организме. Диетологи назвали три самых опасных вида хлеба, которые лучше не употреблять.

Белый хлеб из очищенной муки

Это самый распространенный и в то же время самый вредный вид хлеба. Он производится из рафинированной муки, в которой практически нет клетчатки, витаминов и минералов. После употребления такого хлеба уровень глюкозы в крови стремительно повышается, а затем быстро падает, вызывая усталость и даже раздражительность.

Белый хлеб также:

  • способствует накоплению жира, особенно в области живота;

  • вызывает чувство голода уже через час после еды;

  • отрицательно влияет на микрофлору кишечника.

Выбирайте лучше цельнозерновой или ржаной хлеб без добавления дрожжей.

Хлеб с длительным сроком хранения

Если на упаковке указано, что хлеб может храниться неделю или месяц — это тревожный сигнал. Такой продукт содержит консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и усилители вкуса, помогающие ему оставаться «свежим» снаружи, но делают его вредным внутри. Регулярное употребление хлеба с химическими добавками может привести к:

  • аллергическим реакциям;

  • нарушениям работы печени и почек;

  • снижению иммунитета.

Альтернатива: домашний или пекарский хлеб без лишней химии, который черствеет за 3 дня — это как раз показатель натуральности.

«Диетический» или «фитнес-хлеб» с добавками

Многие считают, что когда на упаковке написано «фитнес», «с отрубями» или «без глютена» — это автоматически полезно. Но это не всегда так. Часто такие изделия содержат трансжиры, сахар, мальтозу, ароматизаторы и карамель, маскирующие отсутствие натурального вкуса.

Этот «псевдополезный» хлеб:

  • перегружает поджелудочную железу;

  • провоцирует воспаление сосудов;

  • может стать причиной набора веса.

Лучше употреблять натуральный хлеб с простыми составляющими — мукой, водой, солью и закваской. Он содержит клетчатку, живые ферменты и помогает работе пищеварительной системы.

