Кофе может быть не только бодрящим, но и полезным напитком — если употреблять его правильно. Врач рассказал, как значительно повысить пользу любимого утреннего ритуала.

эксперт: Триша Пасричи,врач общей практики

Во-первых, стоит отказаться от сахара и искусственных подсластителей. Их избыток сводит на нет возможные преимущества кофе и негативно влияет на обмен веществ.

Во-вторых, врач советует избегать промышленных сливок — они содержат много вредных жиров и добавок. Лучше заменить их небольшим количеством молока или растительных альтернатив без сахара.

Кроме того, фильтрованный кофе считается более безопасным для здоровья, чем кофе, приготовленный без фильтра. В нём меньше веществ, повышающих уровень холестерина. Среди полезных вариантов также — молотый, растворимый и декофеинизированный кофе.

Что касается времени употребления, лучше пить кофе до полудня, чтобы не нарушать качество сна. И, наконец, стоит помнить: кофе стимулирует перистальтику кишечника, поэтому людям с чувствительным желудком нужно планировать его приём.

Источник: woman