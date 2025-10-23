Научные исследования показывают , что внедрение ряда привычек в повседневную жизнь может заметно уменьшить вероятность развития депрессивных состояний.

Ученые из Кембриджского университета провели масштабное исследование, опубликованное в журнале Nature, и выявили, какие действия реально помогают сохранить психическое здоровье.

Депрессия как вызов современности

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия затрагивает примерно 5% взрослого населения планеты. Это заболевание характеризуется продолжительным снижением настроения, нарушениями концентрации и мыслительных процессов. Основные факторы риска — постоянный стресс, быстрый ритм жизни и перегрузка, с которыми сталкиваются жители мегаполисов.

Масштаб исследования

Исследователи проанализировали данные 290 000 участников британского биобанка, среди которых 13 000 человек имели диагноз депрессии. Наблюдение велось на протяжении девяти лет. Цель — понять, как повседневные привычки и образ жизни влияют на психическое здоровье.

Какие привычки защищают от депрессии

На основе анализа данных ученые выделили семь ключевых привычек, способных снижать риск депрессивных состояний:

Регулярный и полноценный сон — уменьшает вероятность депрессии на 22% Отказ от курения — снижение риска на 20% Активная социальная жизнь — общение и поддержка близких сокращают риск на 18% Физическая активность — умеренные занятия спортом снижают риск на 14% Сбалансированные нагрузки — избегание чрезмерного напряжения снижает риск на 13% Отказ от алкоголя — уменьшает вероятность депрессии на 11% Здоровое питание — позитивно влияет на психическое здоровье, снижая риск на 6%

Комбинация нескольких привычек усиливает эффект: даже люди с генетической предрасположенностью к депрессии могут значительно улучшить качество своей жизни.

Эти рекомендации демонстрируют, что профилактика депрессии возможна при внимательном отношении к повседневным привычкам. Внедрение простых шагов может стать эффективным способом поддержания психического благополучия.

Источник: russian7