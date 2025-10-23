Регулярное употребление чая способно замедлять процессы биологического старения. Оказалось, что всего три чашки чая в день помогают организму сохранять молодость и укреплять здоровье.

Исследование, проведенное экспертами Сычуаньского университета, показало: любители чая демонстрируют признаки более медленного биологического старения.

«Влияние чая зависит от индивидуальной реакции организма, однако около трех чашек чая или шести-восьми граммов листа в день дают наиболее выраженные результаты в борьбе со старением», — отмечают авторы исследования.

Отказ от чая, напротив, связан с более быстрым старением организма. Учёные связывают положительный эффект с полифенолами — активными веществами, влияющими на микробиоту кишечника, что, в свою очередь, улучшает иммунитет, обмен веществ и когнитивные функции.

И зеленый, и черный чай оказывают антистарение:

Зеленый чай богат катехинами, мощными антиоксидантами, которые замедляют старение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

богат катехинами, мощными антиоксидантами, которые замедляют старение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Черный чай содержит флавоноиды, способные поддерживать здоровье сердца, снижать артериальное давление и уровень «плохого» холестерина, а также уменьшать вероятность инсульта.

Кроме того, особенно зеленый чай полезен для зубов и полости рта благодаря фториду, катехинам и полифенолам, которые укрепляют эмаль и борются с микробами.

Регулярное включение черного или зеленого чая в рацион может стать простым и приятным способом поддерживать здоровье и замедлять старение организма.

Источник: golos.ua