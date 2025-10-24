Современный ритм жизни заставляет многих уделять больше внимания внешним делам, чем собственному самочувствию. Однако именно регулярный контроль базовых показателей здоровья позволяет предупредить развитие серьезных заболеваний и вовремя обратиться к врачу. Эти параметры не требуют сложных обследований — многие из них можно проверить быстро и недорого.

Ниже — девять важных показателей, которые помогут лучше понять состояние своего организма и вовремя заметить тревожные сигналы.

1. Артериальное давление

Нормальное давление — 120/80 мм рт. ст. Если систолический показатель (верхний) повышается до 121–129, стоит насторожиться — это предгипертония. При стойком повышении давления возрастает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Низкое давление (90/60 и ниже) тоже опасно: оно может вызвать головокружение, слабость и даже шоковое состояние. Особенно важно регулярно измерять давление людям старше 40 лет — хотя бы раз в год. Если показатели достигли 180/120 и сопровождаются болью в груди, нарушениями речи или зрения, нужно срочно вызвать скорую.

2. Уровень холестерина

Холестерин участвует в формировании клеток и обменных процессов, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярный анализ крови поможет выявить нарушения до появления симптомов.

3. Уровень триглицеридов

Как и «плохой» холестерин, повышенные триглицериды связаны с риском атеросклероза. Проверка их уровня — важная часть профилактических обследований.

4. Гормоны щитовидной железы

Щитовидка влияет на обмен веществ, работу сердца, нервной системы и даже фертильность.

— Избыток гормонов может вызывать потерю веса, бессонницу и учащенное сердцебиение.

— Недостаток приводит к усталости, чувствительности к холоду, сухости кожи и выпадению волос. При подозрении на нарушения врач назначит анализы на ТТГ, Т4 и Т3.

5. Частота сердечных сокращений

В норме пульс в состоянии покоя должен быть от 60 до 100 ударов в минуту. Нарушения ритма могут вызывать слабость, обмороки и одышку. Систематические перебои — повод обратиться к кардиологу.

6. Родинки и новообразования

Чем больше родинок, тем выше риск развития меланомы. Раз в месяц стоит внимательно осматривать кожу, ориентируясь на принцип ABCDE:

A — асимметрия; B — неровные края; C — неравномерный цвет; D — диаметр более 6 мм; E — изменения формы и цвета.

Если родинка изменилась или не заживает болячка, лучше посетить дерматолога.

7. Уровень сахара в крови

Глюкоза — источник энергии, но ее избыток может повредить сосуды, почки и сердце, а недостаток — вызвать судороги и потерю сознания. Регулярные анализы помогают вовремя диагностировать нарушения обмена веществ.

8. Индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ помогает оценить риски, связанные с весом. Рассчитать его просто: вес (в кг) / рост² (в м). Нормальный диапазон — 18,5–24,9. Значительные отклонения могут быть сигналом риска диабета, болезней сердца и других проблем.

9. Регулярные обследования

Даже если самочувствие не вызывает беспокойства, профилактические осмотры у терапевта и профильных специалистов остаются важной частью заботы о себе. Болезнь проще предупредить, чем лечить.