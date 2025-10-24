Baltijas balss logotype
Тихие маркеры здоровья: на что стоит обратить внимание женщине после 30

Люблю!
Дата публикации: 24.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Тихие маркеры здоровья: на что стоит обратить внимание женщине после 30

Современный ритм жизни заставляет многих уделять больше внимания внешним делам, чем собственному самочувствию. Однако именно регулярный контроль базовых показателей здоровья позволяет предупредить развитие серьезных заболеваний и вовремя обратиться к врачу. Эти параметры не требуют сложных обследований — многие из них можно проверить быстро и недорого.

Ниже — девять важных показателей, которые помогут лучше понять состояние своего организма и вовремя заметить тревожные сигналы.

1. Артериальное давление

Нормальное давление — 120/80 мм рт. ст. Если систолический показатель (верхний) повышается до 121–129, стоит насторожиться — это предгипертония. При стойком повышении давления возрастает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Низкое давление (90/60 и ниже) тоже опасно: оно может вызвать головокружение, слабость и даже шоковое состояние. Особенно важно регулярно измерять давление людям старше 40 лет — хотя бы раз в год. Если показатели достигли 180/120 и сопровождаются болью в груди, нарушениями речи или зрения, нужно срочно вызвать скорую.

2. Уровень холестерина

Холестерин участвует в формировании клеток и обменных процессов, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярный анализ крови поможет выявить нарушения до появления симптомов.

3. Уровень триглицеридов

Как и «плохой» холестерин, повышенные триглицериды связаны с риском атеросклероза. Проверка их уровня — важная часть профилактических обследований.

4. Гормоны щитовидной железы

Щитовидка влияет на обмен веществ, работу сердца, нервной системы и даже фертильность.

— Избыток гормонов может вызывать потерю веса, бессонницу и учащенное сердцебиение.

— Недостаток приводит к усталости, чувствительности к холоду, сухости кожи и выпадению волос. При подозрении на нарушения врач назначит анализы на ТТГ, Т4 и Т3.

5. Частота сердечных сокращений

В норме пульс в состоянии покоя должен быть от 60 до 100 ударов в минуту. Нарушения ритма могут вызывать слабость, обмороки и одышку. Систематические перебои — повод обратиться к кардиологу.

6. Родинки и новообразования

Чем больше родинок, тем выше риск развития меланомы. Раз в месяц стоит внимательно осматривать кожу, ориентируясь на принцип ABCDE:

A — асимметрия; B — неровные края; C — неравномерный цвет; D — диаметр более 6 мм; E — изменения формы и цвета.

Если родинка изменилась или не заживает болячка, лучше посетить дерматолога.

7. Уровень сахара в крови

Глюкоза — источник энергии, но ее избыток может повредить сосуды, почки и сердце, а недостаток — вызвать судороги и потерю сознания. Регулярные анализы помогают вовремя диагностировать нарушения обмена веществ.

8. Индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ помогает оценить риски, связанные с весом. Рассчитать его просто: вес (в кг) / рост² (в м). Нормальный диапазон — 18,5–24,9. Значительные отклонения могут быть сигналом риска диабета, болезней сердца и других проблем.

9. Регулярные обследования

Даже если самочувствие не вызывает беспокойства, профилактические осмотры у терапевта и профильных специалистов остаются важной частью заботы о себе. Болезнь проще предупредить, чем лечить.

#здоровье
Оставить комментарий

Видео