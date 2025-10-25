Baltijas balss logotype
Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов 0 208

Люблю!
Дата публикации: 25.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Почему стоит есть больше черники и капусты: суперсила фиолетовых продуктов

Яркие фрукты и овощи содержат множество питательных веществ и антиоксидантов.

Фиолетового цвета овощи и фрукты, такие как черника, черная смородина, пурпурный батат и краснокочанная капуста способны заметно улучшать восстановление организма после физических нагрузок и защищать клетки от старения. Об этом говорится в журнале Nutrients.

Все дело в антоцианах — природных пигментах, придающих растениям характерного цвета. Эти соединения активируют антиоксидантные механизмы, уменьшают воспаление и поддерживают работу сердца и сосудов.

Исследователи отмечают, что антоцианы влияют на ключевые клеточные пути, в частности Nrf2 и NF-κB, помогая организму справляться с окислительным стрессом — основной причиной усталости, воспалений и повреждения тканей после интенсивных тренировок. Люди, регулярно употребляющие продукты с высоким содержанием антоцианов, демонстрируют более быструю адаптацию к физическим нагрузкам и устойчивость к хроническим заболеваниям.

В то же время усваиваются такие соединения не полностью — около 2% поступивших с пищей антоцианов действительно достигают клеток. Ученые ищут способы повысить их эффективность: разрабатывают микрокапсулированные и наноэмульсионные формы, а также рекомендуют сочетать «фиолетовые продукты» с витамином С, который улучшает их усвоение.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное включение фиолетовых овощей и ягод в рацион может стать простым и безопасным способом укрепить здоровье, повысить выносливость и замедлить процессы старения.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео