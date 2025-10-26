Овощные запеканки можно делать самыми разными способами. Самый простой — нарезать какой-нибудь хитрой теркой имеющиеся в наличие овощи очень тонкими ломтиками. Постелить их слоями в форму и залить жидкостью. Если молоком, сметаной или сливками, это ужасно вкусно, но неполезно. А вот томатным соусом с чесноком и зеленью – и вкусно, и полезно. Грибов еще можно добавить для разнообразия. Или орехов. Легкое и очень полезное овощное блюдо. Особенно придется по вкусу дамам, следящим за своей фигурой.
Ингредиенты:
-
Цветная капуста - 500 г
-
Зеленая фасоль или зеленый горошек - 100 г
-
Морковь - 2 шт
-
Яйца - 4 шт
-
Мускатный орех молотый - щепотка
-
Соль, перец - по вкусу
-
Мука - 3-4 ст. ложки
-
Сыр твердый - 150 г
-
Панировочные сухари - для посыпки
Приготовление:
-
Морковь очистить и бланшировать в подсоленной воде 4 минуты. Добавить цветную капусту, разобранную на соцветия и готовить еще 4 минуты.
-
Бланшированные овощи откинуть на дуршлаг, затем мелко нарезать вместе с фасолью (или добавить горошек).
-
Белки отделить от желтков и взбить с щепоткой соли в крепкую пену. В другой посуде взбить желтки, поперчить и посолить, добавить мускатный орех. Залить овощи желтковой массой, добавить муку.
-
Добавить 2/3 тертого сыра и перемешать.
-
Теперь аккуратно подмешать взбитые белки.
-
Духовку нагреть до 180 градусов. Подготовленную массу выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями.
-
Посыпать оставшимся тертым сыром и запекать 40-45 минут. Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде со сметаной или любимым соусом.
Оставить комментарий