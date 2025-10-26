Овощные запеканки можно делать самыми разными способами. Самый простой — нарезать какой-нибудь хитрой теркой имеющиеся в наличие овощи очень тонкими ломтиками. Постелить их слоями в форму и залить жидкостью. Если молоком, сметаной или сливками, это ужасно вкусно, но неполезно. А вот томатным соусом с чесноком и зеленью – и вкусно, и полезно. Грибов еще можно добавить для разнообразия. Или орехов. Легкое и очень полезное овощное блюдо. Особенно придется по вкусу дамам, следящим за своей фигурой.