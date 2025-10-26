Baltijas balss logotype
Овощная запеканка: легкое и полезное диетическое блюдо

Дата публикации: 26.10.2025
1001sovet
Овощные запеканки можно делать самыми разными способами. Самый простой — нарезать какой-нибудь хитрой теркой имеющиеся в наличие овощи очень тонкими ломтиками. Постелить их слоями в форму и залить жидкостью. Если молоком, сметаной или сливками, это ужасно вкусно, но неполезно. А вот томатным соусом с чесноком и зеленью – и вкусно, и полезно. Грибов еще можно добавить для разнообразия. Или орехов. Легкое и очень полезное овощное блюдо. Особенно придется по вкусу дамам, следящим за своей фигурой.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста - 500 г

  • Зеленая фасоль или зеленый горошек - 100 г

  • Морковь - 2 шт

  • Яйца - 4 шт

  • Мускатный орех молотый - щепотка

  • Соль, перец - по вкусу

  • Мука - 3-4 ст. ложки

  • Сыр твердый - 150 г

  • Панировочные сухари - для посыпки

Приготовление:

  • Морковь очистить и бланшировать в подсоленной воде 4 минуты. Добавить цветную капусту, разобранную на соцветия и готовить еще 4 минуты.

  • Бланшированные овощи откинуть на дуршлаг, затем мелко нарезать вместе с фасолью (или добавить горошек).

  • Белки отделить от желтков и взбить с щепоткой соли в крепкую пену. В другой посуде взбить желтки, поперчить и посолить, добавить мускатный орех. Залить овощи желтковой массой, добавить муку.

  • Добавить 2/3 тертого сыра и перемешать.

  • Теперь аккуратно подмешать взбитые белки.

  • Духовку нагреть до 180 градусов. Подготовленную массу выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями.

  • Посыпать оставшимся тертым сыром и запекать 40-45 минут. Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде со сметаной или любимым соусом.

#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
