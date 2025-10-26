Многие привыкли считать сиденье унитаза одним из самых загрязненных мест в доме. Но исследования показывают, что есть вещи, на поверхности которых бактерий гораздо больше. И вы ими пользуетесь каждый день.

Представляете, насколько грязной может быть губка для мытья посуды или ручка холодильника? Оказывается, концентрация микроорганизмов на этих поверхностях настолько высока, что большинство из них опережают показатели биологической активности крышки унитаза в десятки и даже тысячи раз. Что уж говорить о мобильных телефонах и пультах, которые мы забываем очищать и дезинфицировать вовремя.

Губка для мытья посуды

Исследователи Университета Аризоны обнаружили, что на обычной губке для мытья посуды может содержаться порядка 10 миллиардов микробов на кубический дюйм (это примерно эквивалентно объему чайной ложки).

Микроорганизмы любят влажную среду, и так как губка долго остается мокрой, она становится идеальным домом для бактерий. Ученые предупреждают, что простое мытье губки горячей водой не поможет — лучше просто почаще ее менять.

Кухонная раковина

Специалисты выяснили, что внутренняя поверхность раковины бывает загрязненной в среднем в 180 тысяч раз сильнее, чем крышка унитаза. Бактерии Escherichia coli, Salmonella и Staphylococcus aureus активно развиваются там благодаря остаткам пищи и влажности. Поэтому эксперты рекомендуют регулярно дезинфицировать раковину специальными средствами, предотвращающими рост болезнетворных микроорганизмов.

Ручка холодильника

До руки холодильника касаются практически все члены семьи, причем много раз в течение дня. Исследование показывает, что в ней примерно 83% всех возможных патогенных микроорганизмов.

Во время готовки или открывания упаковок руки неизбежно оставляют на ручке холодильника следы микробов. Это создает дополнительный риск передачи инфекции другим членам семьи или гостям, которые будут пользоваться той же ручкой.

Телефон и планшет

На поверхности смартфона могут жить до 25 тысяч бактерий на каждом квадратном сантиметре корпуса. Мы редко задумываемся о гигиене телефона, хотя используем его почти круглосуточно, касаясь экрана пальцами после еды, похода в уборную или общественного транспорта. Ученые настоятельно рекомендуют протирать экран смартфона антибактериальной салфеткой минимум дважды в неделю.

Пульт от телевизора

Обычно пульты лежат на диване или кофейном столике, собирая все подряд: крошки, капли напитков, отпечатки пальцев. Эксперимент выявил, что общий уровень бактерий и дрожжей на поверхности пульта достиг 290 КОЕ на см² (колониеобразующих единиц на квадратный см). Также было обнаружено большое количество плесени. Видимо, обматывать его пленкой или надевать чехол — не такая уж и плохая идея.

Коврик у двери

Этот предмет собирает всю уличную грязь, песок, снег и дождь с обуви. Согласно одному исследованию, домашний коврик способен удерживать до 2 миллиона частиц пыли и грязи. Даже пройдя тщательную очистку, коврики остаются источниками потенциальной угрозы, особенно если в квартире живут дети или домашние животные.

Зубная щетка

Гигиенисты считают зубные щетки одними из самых грязных предметов быта. После каждого полоскания щетинки остаются влажными, что создает комфортные условия для роста грибковых спор и бактерий. Эксперты рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца.

Выключатель света

Каждое нажатие выключателя оставляет слой клеток кожи и грязи. Они часто бывают заражены кишечными бактериями и вирусами простуды. Выключатели рекомендуют дезинфицировать во время уборки и еще чаще — в сезонные пики заболеваемости гриппом.

Дверные ручки

Поверхности дверей и окон представляют особую категорию риска заражения. Простой пример — вы трогаете их руками, которой держали деньги или поручни в транспорте. Результат — активное размножение патогенов. Недавняя публикация научных работ подтвердила существование связи между частотой трогания ручек и развитием кишечных заболеваний.

Подушки и постельное белье

Казалось бы, чистые подушки и одеяла вряд ли несут какую-либо угрозу. Однако ученые пришли к выводу, что около 50% людей спят на подушке, покрытой пылевыми клещами и плесенью. Ночью тело выделяет значительное количество жидкости, создающей отличные условия для жизни микроорганизмов. Особенно подвержены риску аллергикам и астматики.