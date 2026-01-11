Острая боль в животе — состояние, знакомое многим, однако далеко не всегда воспринимается всерьез. Но промедление или неправильные действия могут привести к серьезным последствиям.

Что именно предпринять до прибытия медиков, чтобы облегчить страдания и избежать опасных ошибок, когда сильно болит живот? Четкий алгоритм действий способен спасти здоровье и даже жизнь, объяснила врач Елена Павлова.

Поводы для вызова скорой помощи

Боль в животе — не просто дискомфорт, а сигнал о помощи от организма, и ваши правильные действия до приезда врача могут предотвратить катастрофу. Само понятие «острая боль в животе» может говорить о срочной хирургической помощи, но это может быть аппендицит, перитонит, кишечная непроходимость, гинекологические проблемы и т. д. До приезда скорой важно «не смазать» симптомы.

Нужно немедленно сделать вызов скорой при появлении боли в животе и дополнительных симптомах воспаления. Есть определенные жалобы, которые должны насторожить.

Внезапная, интенсивная боль, которая не стихает в течение 1-2 часов, а нарастает и сопровождается повышением температуры выше 38 градусов, многократной рвотой, особенно с кровью или темным содержимым, напряжением мышц живота, когда живот твердый, как доска, при этом возникает задержка стула и газов или, наоборот, когда жидкий стул, черный, дегтеобразный или с наличием яркой крови.

Дополнительно возникают слабость, головокружение, холодный пот, учащенное сердцебиение, снижение артериального давления (признаки кровопотери или шока), пожелтение кожи или склер.

Когда боль локализуется в правой нижней части живота (подозрение на аппендицит), у женщин внизу (может быть гинекологическая катастрофа — разрыв кисты, апоплексия яичника, внематочная беременность).

У беременных любая острая боль в животе требует экстренного вызова.

Пока едет скорая

Обеспечьте пациенту покой и не разрешайте ходить, напрягаться при боли в животе. Уложите его в удобное положение, лучше на спину и с полусогнутыми ногами, чтобы расслабить мышцы живота. Освободите от стягивающей одежды, ремня, пояса, тугой резинки.

Измерьте температуру и артериальное давление, если есть возможность; постоянно контролируйте состояние и проверяйте пульс, давление, сознание. Нужно собрать информацию для врача: когда началась боль, ее характер (острая, тупая, схваткообразная, постоянная), перемещалась ли боль, чем сопровождалась (тошнота, изменения стула), узнать, что человек ел накануне.

При рвоте, чтобы не произошло попадание рвотных масс в дыхательные пути, необходимо повернуть голову набок. Можно пить мелкими глотками чистую негазированную воду, если нет неукротимой рвоты и подозрения на кишечную непроходимость. Приготовьте документы: паспорт, полис и предыдущие медицинские заключения, если есть, для ознакомления медицинскими сотрудниками скорой.

Это недопустимо делать до приезда скорой

Нельзя давать обезболивающие, а именно анальгин, кеторол, нурофен, спазмолитики и т. д. Это самая частая и опасная ошибка, так как лекарства смажут клиническую картину, боль утихнет, а воспаление и кровотечение останутся. После обезболивания живот может стать мягким, боль стихнет, а процесс в животе, например гангренозный аппендицит, будет прогрессировать, что приведет к поздней диагностике и перитониту.

Не прикладываем тепло, так как это будет усиливать воспаление, кровотечение и может привести к молниеносному развитию перитонита. Но и холод — тоже с осторожностью, так как может быть некомфортно.

Не принимать слабительные, не делать клизмы, потому что при кишечной непроходимости и воспалении в виде аппендицита это катастрофически ухудшит состояние и может привести к разрыву кишки.

Нельзя принимать антибиотики, ферменты, желудочные средства — это не решит проблему, но исказит картину и отсрочит правильное лечение.

Нельзя есть и много пить, так как прием пищи или жидкости может спровоцировать рвоту, а в случае необходимости экстренной операции под наркозом полный желудок увеличивает риск попадания содержимого в легкие во время наркоза, разрешено только смачивать губы или сделать маленькие глотки воды.

Не нужно надавливать и прощупывать живот агрессивно, потому что это может усилить повреждения — например, при перфорации язвы или разрыве органа. Не оставляйте больного одного и не откладывайте вызов врача на утро.

Что еще важно: не нужно отказываться от госпитализации, если ее предлагает врач скорой помощи, так как многие острые состояния требуют наблюдения в стационаре и дополнительной диагностики в динамике. При острой боли в животе время работает против, поэтому важно соблюдать правила, которые помогут докторам правильно оказать помощь пациенту и снизит количество осложнений.