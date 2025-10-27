Как известно, идеальный возраст для рождения первого ребенка у женщины — в среднем до 30 лет, у мужчин - немного дольше. Собственно, и до 35 лет тоже неплохо — хотя, конечно, каждый организм индивидуален. Однако не секрет, что многие сегодня планируют рождение первенца намного позже, ведь сначала учеба, карьера, создание материального достатка, да и желание пожить для себя никто не отменял. Ребенок? - обязательно, но… потом. Правда, годам к сорока, когда это «потом» наконец наступает, может оказаться, что фертильность уже совсем не та, что в двадцать или в тридцать. Время ушло, попытки забеременеть естественным путем ни к чему не приводят, после чего следует обращение в соответствующую клинику. Но даже там, при всех достижениях современной медицины, помочь женщине или паре стать счастливыми родителями, возможно далеко не всегда.

- Конечно, в молодом возрасте, когда человек чувствует себя полностью здоровым, трудно предположить, что в организме могут таиться какие-то проблемы. - Говорит Никита Шубников, гинеколог-репродуктолог Клиники EGV, специализирующейся на вопросах репродуктивного здоровья. - Но они могут быть, о чем люди могут даже не подозревать, если никогда до этого не пытались обзавестись потомством. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто в будущем планирует рождение ребенка (а возможно, и не одного), две вещи. Во-первых, еще в молодом возрасте пройти соответствующее обследование. А во-вторых, пройти процедуру, которая в дальнейшем даже в зрелом возрасте существенно повысит ваши шансы на счастливое материнство и отцовство. Речь идет о заморозке генетического материала (яйцеклеток и спермы); этот материал будет храниться у нас в соответствующих условиях до момента, когда женщина или пара решит, что пришло время для рождения малыша.

«Отложенное» родительство

Надо сказать, что в мире такую процедуру проводят уже более 40 лет, - то есть, ее эффективность доказана временем. Дети, которые были рождены при использовании замороженного генетического материала, сегодня уже и сами являются родителями, а у кого-то даже есть внуки. При этом медицинская наука постоянно развивается, появляются новые, еще более эффективные методы и препараты. В Латвии, к примеру, лет двадцать назад положительный результат достигался лишь в 20-30% случаев, а сегодня в Клинике EGV — до 73%. Ну а как происходит сама процедура?

- Для мужчины все просто, - Поясняет Др.Шубников. – Он приходит к нам, сдает анализы и спермограмму; если все в порядке, то во время следующего визита он просто сдает свой материал на заморозку и хранение. С женщинами чуть сложнее: им производится стимуляция гормональными препаратами в течение 10-11 дней; поскольку период очень короткий, никакого вреда здоровью это не наносит. Все, естественно, происходит под строгим медицинским контролем. Когда в результате стимуляции фолликулы созревают до нужной стадии, происходит их пункция; это также несложная для пациентки манипуляция, которую делают под общим наркозом.

Затем клетки замораживаются и хранятся в специальнoм резервуарe в жидком азотe. Хранить таким образом их можно бесконечно долго; если клетка изначально не была повреждена и не имела дефектов, ее можно использовать в любой момент, как только люди решили, что пора обзаводиться потомством.

За плату и по госпрограмме

Все услуги, связанные с заморозкой генетического материала, являются платными. Единственное исключение - если у будущего родителя (или обоих) диагностировано онкологическое заболевание любой локализации:

- Когда человек узнает, что у него онкология, он, как правило, испытывает сильнейший шок, и меньше всего думает о том, сможет ли он когда-нибудь стать родителем. Выжить бы! Однако надо понимать, что сегодня многие онкозаболевания лечатся достаточно успешно, и шансов вылечиться у пациента достаточно много, особенно если болезнь диагностирована вовремя. В то же время химиотерапия и/или облучение крайне негативно воздействуют на фертильную функцию: после этого половые клетки становятся просто непригодными. Поэтому я рекомендую всем, кому предстоят такие процедуры, подумать и о том, что будет, когда вы полностью излечитесь от рака, и, возможно, захотите родить здорового малыша. И обязательно использовать возможность заморозить свой генетический материал до начала лечения. Тем более, что это можно сделать в рамках государственной программы, на основании решения консилиума врачей - онкологов.

Мудрое решение сейчас - залог счастливой семьи в будущем

В конце нашей беседы Др.Шубников рассказывает о женщине - одной из тех, кого малыш терпеливо ждал в жидком азотe … более 10 лет!

- Она пришла к нам в Клинику EGV в слезах. Сказала, что обследование выявило у нее проблемы с запасом фолликулов, и что доктор посоветовал ей срочно забеременеть, пока этот запас окончательно не иссяк. А она совсем юная, ни мужа нет, ни условий, чтобы вот прямо сейчас беременеть и рожать…

Мы проверили: действительно, еще немного - и она никогда не сможет забеременеть. Сделали ей стимуляцию, пункцию, заморозили яйцеклетки... Они хранились у нас более 10 лет; за это время девушка встала на ноги, вышла замуж. И пришла к нам. Мы провели следующую манипуляцию - оплодотворили ее яйцеклетки генетическим материалом ее мужа. Сегодня это счастливая семья, где растет замечательный здоровый ребенок...

И это только один из многих счастливых примеров. Мы — коллектив Клиники EGV - готовы помочь и другим стать счастливыми родителями!

