Если опросить несколько фэшн-энтузиастов об их главном фэшн-страхе, они с большой вероятностью ответят что-нибудь про скучные образы с приставкой «как у всех нормисов». Но что же отличает образы обычных людей от главных фэшиониста помимо очевидных трендовых вещей? Тут дело в самом подходе и незначительных (но только на первый взгляд) деталях. О них мы предлагаем поговорить чуть подробнее. Рассказываем, как можно апгрейднуть образ с помощью одной детали.

Ремень

Ремень уже давно потерял статус исключительно утилитарного аксессуара. Сейчас его носят вовсе не для того, чтобы держать брюки на законном месте, а чтобы весь аутфит смотрелся завершенным. Ты удивишься, но майка и джинсы в дуэте в ремнем и без него – два совершенно разных образа. Выбирай модели с акцентной пряжкой, винтажные варианты из потертой кожи или ремни с замысловатым плетением.

Дополнительный слой одежды

Еще одна незаметная деталь, которая на самом деле играет ключевую роль. Под дополнительным слоем одежды мы подразумеваем белую майку или футболку, которая служит разделителем или же связующим звеном между верхней и нижней частью образа. С ее помощью вещи не сливаются во что-то одно (особенно актуально, когда оттенки вещей практически одинаковые), а гармонично существуют в дуэте.

Обувь из другого фэшн-жанра

Сейчас уже немодно носить спортивные костюмы с кроссовками, а платья – с туфлями или босоножками. Герои стритстайла и модные инфлюенсеры предлагают миксовать фэшн-жанры и сочетать несочетаемое. Так что если хочется, чтобы образ не остался незамеченным, носи спортивные шорты с мюлями, как это делает Зои Кравиц, романтичные платья с ковбойскими сапогами, как предлагает Белла Хадид, или же кроссовки с классическими брюками, как завещает Хейли Бибер.

Головной убор

Многие почему-то до сих пор недооценивают головные уборы, считая их лишь необязательным дополнением к образу. Однако именно эта делать является стилеобразующей. К примеру, если надеть причудливую шляпку-клош (которая, к слову, особенно актуальна в этом сезоне) и застилизовать ее с самым обычным белым костюмом с юбкой, образ не будет смотреться скучно или банально. В общем просто запомни простое правило: если головной убор есть, именно он задает настроение.

Нижнее белье

Да-да, ты не ослышалась, именно нижнее белье может вывести образ на новый уровень. Замечала, как круто и эффектно выглядят девушки, у которых из-под брюк выглядывают резинки трусов Calvin Klein или простых «семейников»? А что насчет стрингов, которые слегка видны из-под джинсов с низкой посадкой? Сюда же относим и тренд конца нулевых на кружевные бра под базовые облегающие майки.

Украшения

И чем больше, тем лучше. Даже если ты в спортивном костюме или растянутой футболке, украшения выведут образ на новый уровень, а ты автоматически переметнешься на сторону гранжа. Носи кольца на каждом пальце, многоярусные колье, моносерьги и целых ансамбль каффов разных размеров.