Если ты не умеешь отстаивать личные границы и говорить «нет», то этот текст для тебя. Подойдет он и тем, кто не раз замечал, что люди откровенно пользуются его возможностями и временем, не предлагая ничего взамен. И речь не только о деньгах и похвале, а о взаимной помощи и поддержке.

Возможно, ты узнал себя и ждешь объяснений, поэтому предлагаем детально во всем разобраться. В психологии люди, которые хотят нравиться всем, получили название «плизеры» (от англ. people-pleaser). Они ставят потребности других выше своих, чаще из страха почувствовать себя ненужным или быть непринятым в определенном сообществе. При этом каждый из них имеет характерные особенности поведения и причины для своих действий. Начнем с классификации, а затем перейдем к советам психолога Анны Глушневой, как перестать угождать окружающим, и выясним, почему это вредно.

«Избегающий конфликтов»

Люди, избегающие конфликтов, сделают все, чтобы мирно уладить ситуацию, даже если потребуется поступиться своими принципами. Они соглашаются делать то, что им не хочется: от посещения неинтересных мероприятий до выполнения странных просьб. Поскольку такие люди ответственно подходят к решению поставленной задачи, в конечном итоге они чувствуют себя обиженными, разочарованными и одинокими.

«Сверхприспособляемый»

Думаем, среди ваших знакомых или коллег есть люди, которые говорят «да» на любую задачу, а потом не спят до поздней ночи, чтобы их решить. Так вот, это они – «сверхприспособляемые» – люди, склонные брать на себя слишком много ответственности, несмотря на отсутствие свободного времени и сил. Им свойственен перфекционизм и покладистый характер.

«Сверхприспособляемые» беспрекословно выполняют чужую просьбу. Но при этом тоже извлекают выгоду из ситуации. Дело в том, что они зависимы от похвалы и признания, поэтому за каждое доброе дело ждут поощрения.

«Отличник»

Люди такого типа с детства усвоили, что одобрение приходит после определенных действий, например, успешной учебы в школе. В сознании «отличника» сохраняется сильная связь между достижениями и признанием. Например, они готовы работать сверхурочно, делать идеально работу, лишь бы их заметили.

«Хамелеон»

«Хамелеон» подстраивается под окружающих. Он смеется над ужасными шутками, едет в путешествие, которое не по карману и говорит то, что хотят услышать. Чтобы понравиться человеку, «хамелеон» внимательно изучает его интересы и использует информацию для сближения. Однако после каждого неудачного знакомства страдает. Ведь его главный страх – быть отвергнутым.

«Искатель одобрения»

«Искатель одобрения» анализирует реакции людей на его слова и действия, чтобы понимать, с кем выгодно контактировать. Такие люди боятся разочаровать других, поэтому прокручивают в голове разговоры и ситуации, которые могут произойти в будущем. Таким образом «искатели одобрения» снижают риск негативного ответа на свои слова и поступки.

«Смотритель»

«Смотритель» – это своего рода спасатель. Он берет на себя ответственность за чужие эмоции и проблемы, постоянно пытаясь кому-то помочь. «Смотритель» готов отменить личные дела, чтобы утешить друга, даже если сам пребывает в плохом настроении. Ему сложно говорить «нет» и устанавливать границы общения. Но, справедливости ради, он несильно страдает от своих действий, потому что чувствует себя нужным. А это «смотрителю» необходимо.

Чем вредит желание нравиться всем?

Анна Глушнева, психолог

Оказывается, стремление всем нравиться не проходит бесследно. Оно вредит как ментальному, так и физическому здоровью. Психолог Анна Глушнева объяснила, почему опасно стараться всем угодить.

Во-первых, вы получаете эмоциональное истощение: постоянные попытки угодить окружающим могут вызывать стресс и усталость, потому что вы пытаетесь соответствовать ожиданиям других. Дело в том, что на формирование образа, отличного от нашего внутреннего состояния, тратиться огромное количество энергии и времени.

Во-вторых, стремление угодить всем может привести к подавлению собственных желаний и предпочтений, что затрудняет проявление своей истинной личности. Здесь происходит потеря индивидуальности, а значит вы перестаете быть в контакте с собой.

Также могут возникать сложности в построении отношений, не только личных, но и деловых. Если вы слишком сосредоточены на том, чтобы всем нравиться, это может привести к поверхностным отношениям, поскольку окружающие могут не увидеть вашу настоящую личность. И даже если вы угодите собеседнику, это не гарантирует, что обе стороны будут счастливы. Это, наоборот, может вызвать чувство неудовлетворенности.

Проблема в том, что стремление всем понравиться может отвлекать от более важных задач и целей, что мешает личностному и профессиональному развитию.

Как перестать хотеть всем нравиться?

Конечно, все мы хотим произвести хорошее впечатление на собеседника, но это можно сделать без вреда для себя. Чтобы научиться выстраивать здоровую коммуникацию и оставаться самим собой, достаточно следовать простым рекомендациям.

Определите, что для вас действительно важно. Это поможет вам принимать решения, основываясь на собственных интересах. Понимание своих потребностей – первый шаг к выходу из порочного круга. Вот самое простое упражнение: написать 10 пунктов на тему «что для меня важно».

Научитесь говорить «нет» и устанавливать границы. Это важно для сохранения вашего времени и энергии. Напишите имена пяти человек, общение с которыми доставляет наибольший дискомфорт. Подумайте над тем, как начать говорить им «нет». Проработайте эту тему с психологом при необходимости.

И, в конце концов, не отказывайтесь от помощи. Общайтесь с людьми, которые понимают вас и поддерживают. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно в своих решениях. Поделитесь своей болью с близкими друзьями или специалистами.