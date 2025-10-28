Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простые способы очистки сливов и борьбы с неприятным запахом 0 421

Люблю!
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Простые способы очистки сливов и борьбы с неприятным запахом

Если на кухне или в ванной появляется неприятный запах, это чаще всего связано с трубами. Жир, остатки пищи, волосы и моющие средства создают условия для размножения бактерий и засоров. Существуют проверенные методы, позволяющие быстро избавиться от запаха и предотвратить засоры, используя обычные подручные средства.

1. Кипяток

Регулярное промывание горячей водой помогает удалить скопившийся мусор и устранить запах.

Как действовать:

  1. Вскипятите большую кастрюлю воды.
  2. Вылейте половину кипятка в слив.
  3. Подождите несколько минут.
  4. Включите холодную воду для промывки.
  5. Вылейте оставшийся кипяток.

2. Кипяток с мылом

Добавление мыла или жидкости для посуды помогает расщеплять жир и дезодорировать трубы.

Как действовать:

  1. Довести 2 литра воды до кипения.
  2. Добавить 3 ст. л. мыла.
  3. Вылить половину воды в слив, подождать несколько минут.
  4. Вылить остатки воды и промыть холодной водой.

3. Уксус

Горячий уксус расщепляет жир и дезинфицирует трубы.

Как действовать:

  1. Довести 4 стакана уксуса до кипения.
  2. Вылить 2 стакана в слив, подождать 2–3 минуты.
  3. Вылить оставшийся уксус и промыть теплой водой.

4. Уксус и сода

Тандем соды и уксуса помогает устранять небольшие засоры и неприятные запахи.

Как действовать:

  1. Всыпать в слив стакан соды.
  2. Нагреть 2 стакана уксуса до кипения.
  3. Вылить уксус в слив, подождать 1–2 часа.
  4. Промыть горячей водой.

5. Соль и сода

Соль действует как абразив, усиливая очистку содой.

Как действовать:

  1. Всыпать вечером в слив 1 стакан соды и ½ стакана соли.
  2. Утром вскипятить 2 стакана воды и вылить в слив.

6. Лимонный сок и сода

Природные средства очищают трубы и оставляют приятный аромат.

Как действовать:

  1. Всыпать в слив ½ стакана соды и ½ стакана лимонного сока.
  2. Заткнуть слив и подождать час.
  3. Промыть горячей водой.

7. Сода и винный камень

Комбинация соды и винного камня эффективно удаляет остатки пищи и жир.

Как действовать:

  1. Смешать 2 ст. л. винного камня и 2 стакана соды.
  2. Вылить в слив 2 стакана кипятка.
  3. Засыпать порошок, подождать час.
  4. Промыть горячей водой.

8. Бура, соль и уксус

Эффективное средство для прочистки и дезодорации труб.

Как действовать:

  1. Вскипятить 2 литра воды.
  2. Добавить по ¼ стакана буры, соли и уксуса.
  3. Вылить раствор в слив, подождать час.
  4. Промыть горячей водой.

Источник: thevoicemag

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Простуда застала врасплох? Вот как быстро восстановиться
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Изображение к статье: Как легко открыть банку без открывашки: три простых способа
Изображение к статье: Грушевый соус чили: сладко-острая идея для кухни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео