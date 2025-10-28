«У него сверхъестественное мастерство, за его руками не уследишь», утверждает The New York Times. «Он — магический солист», вторит The Independent. «Он — лирик от Бога», считает The Times. И все сходятся в одном: Бехзоду Абдураимову необыкновенно идёт музыка больших страстей — он играет её мощно и ярко. Брамс, Лист, Черни, Дебюсси, Стравинский — вот его выбор для Риги: 6 ноября молодая звезда выйдет на сцену Национального театра.

В шестнадцать лет Бехзод Абдураимов перелетел через океан и начал самостоятельную жизнь в Соединённых Штатах. В восемнадцать — выиграл Международный конкурс пианистов в Лондоне, первый и единственный в своей карьере, — и с тех пор соревнуется только сам с собой. В двадцать два стал эксклюзивным артистом Decca Classics. В двадцать шесть дал сольный концерт для 2700 слушателей в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Записи, награды, фестивали, знаменитые залы, сольные концерты и выступления с выдающимися оркестрами, бесконечные гастроли… Творческая жизнь Бехзода Абдураимова устроена примерно так же, как у всех больших и востребованных музыкантов. Чем он отличается от своих коллег — так это широтой жеста и особым умением играть музыку демонического толка, будь то «Пляска смерти» Сен-Санса или «Мефисто-вальс» Листа. Впрочем, столь же убедительны у него Чайковский и Рахманинов — поэтому критики вечно спорят, к какой школе принадлежит этот уроженец Ташкента, отказавшийся от учёбы в знаменитом нью-йоркском Джульярде.

Ташкент дал миру как минимум четырёх крупных пианистов, и Абдураимову было на кого равняться: имена Ефима Бронфмана, Алексея Султанова и Станислава Юденича уже гремели, когда он делал первые шаги в игре на фортепиано.

Четвёртый, младший ребёнок в семье физика и преподавательницы музыки, в детстве Бехзод пережил глубочайшее потрясение. «Один из поворотных моментов в моей судьбе — потеря отца. Мне было девять лет, и моя жизнь кардинально изменилась. Я поставил перед собой цель: если моё дело — это музыка, я должен добиться успеха до двадцати лет. Так и случилось».

Получив блестящую школу у Тамары Попович в Центральном государственном лицее им. В. Успенского в Ташкенте, Бехзод был принят на полную стипендию в Джульярдскую школу; ему также предлагали продолжить обучение в Москве и Лондоне. Однако все планы 15-летнего виртуоза перевернула встреча с профессором Станиславом Юденичем в Международной академии фортепиано на озере Комо. Вместо того чтобы отправиться в Нью-Йорк, юноша подал заявление в класс Юденича в Международном центре музыки при Park University в Канзас-Сити — и обрёл педагога и друга на всю жизнь.

Уже через три года Абдураимов победил на сложнейшем конкурсе в Лондоне, выступив в четырёх разных залах, а в финале — с Лондонским филармоническим оркестром. Его дебютный диск с записями Листа, Сен-Санса и Прокофьева на лейбле Decca Classics был отмечен премиями Choc de Classica и Diapason Découverte, а два альбома 2020 года с музыкой Рахманинова — с Люцернским симфоническим оркестром для Sony Classical и с оркестром Консертгебау для RCO Live — были номинированы на премию Opus Klassik в нескольких категориях. Фильм о первом появлении Абдураимова на Променадных концертах Би-би-си (BBC Proms) с Мюнхенским филармоническим оркестром вышел на DVD. Свежий альбом Shadows of My Ancestors для Alpha Classics с сочинениями Балакирева, Чайковского, Бородина, Дебюсси и Прокофьева горячо рекомендован журналом Gramophone и Apple Music.

Стоит ли перечислять, с какими оркестрами и дирижёрами за 15 лет сверхактивной концертной деятельности сотрудничал Бехзод? Список будет грандиозным и наполненным громкими именами. Среди них — Sinfonietta Riga под управлением Нормунда Шне: Абдураимов солировал в заключительном концерте сезона 2022/2023 в Риге, исполняя Прокофьева.

Для своего рецитала на сцене Национального театра Латвии пианист, которого считают национальным достоянием Узбекистана, готовит программу, способную впечатлить даже самого опытного слушателя. «По прочтению Данте» Листа, «Бергамасская сюита» Дебюсси, фрагменты из балета Стравинского «Петрушка», Vier Klavierstücke, op. 119 Брамса — это не просто красивая музыка, а музыка, требующая от исполнителя феноменальной виртуозности, стилевой точности, недюжинного темперамента и артистизма, то есть всего того, чем Бехзод Абдураимов обладает в полной мере.