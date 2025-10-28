Baltijas balss logotype
Женщины, от которых лучше держаться подальше: топ-5 «токсичных» типажей 1 390

Люблю!
Дата публикации: 28.10.2025
Mediasole
Изображение к статье: Женщины, от которых лучше держаться подальше: топ-5 «токсичных» типажей

Есть мнение, что успех мужчины часто зависит от того, какая женщина находится рядом с ним. Если рядом действительно достойная женщина - то у мужчины и карьера идёт в гору, и жизнь играет яркими красками, и вообще всё становится замечательно. Такой тип женщин, увы, встречается в наше время всё реже.

И наоборот, если мужчина встречает неподходящую женщину, то она быстро тянет его на дно как в финансовом плане, так и в плане развития личности. Давайте посмотрим на несколько таких типов.

1. Прожигательница жизни

tanci_3.jpg

Суть таких женщин отражена в названии. Они прожигают жизнь и не имеют какой-то конкретной цели. Они живут ради развлечений и не думают о завтрашнем дне.

Зато в отношениях прожигательница обожает поучать мужчину. Делай то, делай это, а вот это делать не нужно. Некоторые мужчины ошибочно полагают, что женщина таким образом проявляет заботу. Нет, она просто использует доверчивого добряка в своих целях, стараясь выжать из отношений максимум пользы. Как только плюсы закончатся - она сразу уйдёт к другому.

2. Агрессивная истеричка

Clip_5.jpg

С такой девушкой невозможно нормально построить диалог. У неё вечно какие-то проблемы, в которых виноват мужчина. Вот ты такой-сякой, ничего не умеешь и ничего не можешь. Она наслаждается грубостью в адрес мужчины и приятного слова от него не дождёшься.

Естественно, такая женщина никого не вдохновит на успех.

3. Холодная карьеристка

karjer.jpg

Такие женщины пренебрежительно относятся к мужчинам. Они с головой погружены в работу и неплохо зарабатывают (временами больше мужчин). В отношения они вступают с большой неохотой, но если какой-то счастливчик попал в их сети, из него стараются сделать подкаблучника.

4. Печальная домохозяйка

hozaika.jpg

Такая женщина распознаётся только во время семейной жизни. Женщина превращается в печальную домохозяйку со всеми вытекающими. Она обвиняет мужчину в том, что она вся такая несчастная и бедная, одна тянет на себе семью и потратила лучшие годы своей жизни впустую. От такой женщины сложно дождаться доброго слова, что уж говорить про поддержку.

5. Хитрая лисичка

hitr.jpg

Таких женщин отличает вполне миловидная внешность и игривость. Но за маской красоты скрывается хитрость. В отношениях они ищут выгоду. Они стараются по максимуму использовать ресурсы мужчины себе во благо. Отношения тем временем должны стоять на одной точке.

Вроде бы вы встречаетесь, вроде бы ты вкладываешь в неё время, деньги и силы, а ничего не происходит. Девушка добивается успехов, всегда выглядит красиво и эффектно, а мужчина, наоборот, терпит неудачи во всех начинаниях. Увидев, что с мужчины больше нечего взять, хитрая лисичка вильнёт хвостиком и сбежит.

#мужчина и женщина
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Anim
    28-го октября

    Если рядом действительно достойная женщина - то у мужчины и карьера идёт в гору, и жизнь играет яркими красками, и вообще всё становится замечательно?

    Да-да-да, это ж так замечательно - угробить лучшие годы жизни, вкалывая и оплачивая хотелки "достойной женщины".

    2
    1

