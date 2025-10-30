Baltijas balss logotype
Иммунитет на тарелке: какие продукты защитят от вирусов в межсезонье

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2025
Dietology.pro
Изображение к статье: Иммунитет на тарелке: какие продукты защитят от вирусов в межсезонье
ФОТО: Freepik

Согласно данным многочисленны исследований, для поддержания здоровья и нормальной работы организма человеку необходимо получать ежедневно около 20 минералов и 13 витаминов.

Их недостаток приводит к появлению таких заболеваний, как ОРЗ, ОРВИ, авитаминоз. Эти состояния могут сопровождаться быстрой утомляемостью, выпадением волос, разрушением зубной эмали, головными болями, потерей аппетита и даже депрессией.

В осенне-зимний период организм особенно сильно нуждается в витаминах и минералах, поскольку уменьшается количество солнечного света, исчезают сезонные ягоды, фрукты и овощи, а физическая активность, тем более на свежем воздухе, сокращается. Такое сочетание факторов способствует дефициту полезных веществ, что требует активной профилактики – через правильное питание и прием витаминов. Но последнее стоит делать исключительно в соответствии с рекомендациями врача.

Напомним, что витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. В первую группу входят витамины С, В и РР. Они быстро выводятся из организма и содержатся в овощах, фруктах, зелени. Их необходимо регулярно пополнять. Вторая группа – витамины A, E, D. Эти вещества накапливаются в жировой ткани и более устойчивы к выведению, что позволяет организму запасаться ими длительное время. В осенне-зимний период особенно важной считается роль витаминов А, C, D, E. Так, витамин C помогает укреплять иммунитет, витамины D и E способствуют защите клеток от повреждений и участвуют в регулировании обмена веществ.

Организм в холодное время года нуждается также в микроэлементах – цинке, селена, железе, которые укрепляют иммунную систему и ее реакцию на инфекции. Кроме витаминов и микроэлементов, важно употреблять достаточное количество белков, полезных жиров и сложных углеводов, обеспечивающих энергию для борьбы с простудами, вирусами и стрессами. Иными словами, правильное питание способствует укреплению иммунной защиты и повышению общего тонуса организма.

Рацион необходимо разносторонне обогащать сезонными продуктами:

цитрусовыми (апельсины, клементины, грейпфруты); киви; тыквой; кабачками.

Эти продукты богаты природными иммуномодуляторами и антиоксидантами. В периоды, когда иммунитет ослаблен, организму особенно нужны свежие фрукты и овощи, богатые витамином С и фолиевой кислотой, которые помогают бороться с вирусными инфекциями.

Также нужно употреблять продукты с выраженными антибактериальными и противовирусными свойствами – чеснок, лук, куркума, перец. Перечисленные варианты обладают природными лекарственными эффектами. Витамином D организм можно обеспечить через рыбу, яйца, молочные продукты.

#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

