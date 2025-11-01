Конечно, ставить себе точный диагноз по тесту из интернета — плохая идея. Однако этот список вопросов поможет понять, не стоит ли вам обратиться за помощью.

Многие симптомы Альцгеймера легко списать на возрастные изменения или особенность характера. Но что делать, если у вас закрадываются подозрения, что дело все-таки в диагнозе?

Профессор Университета Джона Хопкинса и эксперт по болезни Альцгеймера Питер Рабинс перечислил вопросы, которые помогут понять, стоит ли вам беспокоиться. Конечно, итоговый вердикт должен вынести врач, однако такой тест для самодиагностики поможет понять, стоит ли записаться на прием как можно скорее.

Помните ли вы имена друзей?

Если вы с трудом запоминаете имена новых коллег и всегда были рассеянным человеком — это еще полбеды. Если вы уже в 30 лет иногда забываете, зачем пришли в комнату — едва ли это значит, что у вас проявились симптомы болезни.

Другой вопрос, если вы способны забыть имена близких, родственников и важные даты. Еще один тревожный признак — когда вы не можете запомнить информацию даже на относительно небольшой промежуток времени.

«Допустим, у вас назначена встреча с врачом на следующий день, и вам об этом сказали дважды, или вы собираетесь на свадьбу в выходные, о которой говорили, но не помните об этом. Это вызывает беспокойство», — отмечает Рабинс.

Нет ли у вас проблем с обычными задачами?

Тревожный сигнал — если обычные, рутинные дела превратились для вас в настоящее испытание.

Например, если вам стало трудно готовить по рецептам или распоряжаться бюджетом — хотя ранее вы годами занимались этими делами без проблем. Этот симптом может указывать на резкое снижение когнитивных функций, пишет издание Daily Mail.

Трудно ли вам организовывать что-либо?

Есть популярное мнение, что при болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память. На самом деле еще раньше у больного появляются проблемы с тем, что неврологи называют «исполнительной функцией» — то есть способностью мозга управлять задачами.

Конечно, неорганизованным по жизни людям переживать не стоит — это просто свойство характера. Однако если этот недостаток появился у вас внезапно и лишь в последнее время — есть повод задуматься.

Какие лекарства вы принимаете?

Есть препараты, которые провоцируют побочные эффекты, очень похожие на симптомы Альцгеймера. Например, такое случается после лекарств для терапии болезней легких, сердца, тревожных расстройств и недержания мочи.

Поэтому прежде чем делать выводы о возможном диагнозе, вспомните, какие таблетки пили в последнее время.

Как у вас с многозадачностью?

Нередко в больницах, где людей проверяют на наличие болезни Альцгеймера, пациентов просят отвечать на математические вопросы. Врачи делают это не с целью проверить, как у них обстоят дела с арифметикой. Такие тесты необходимы для оценки способности удерживать в голове одновременно несколько задач.

Даже если вам кажется, что вы гуманитарий, поверьте: возможно, математические задачи будут даваться вам немного сложнее, но это не сравнить с тем, какие трудности будут испытывать люди с болезнью Альцгеймера.

Сколько вы выпиваете?

В пожилом возрасте метаболизм спиртного происходит хуже, чем в молодости. Именно поэтому чем старше человек — тем быстрее он пьянеет. Это может провоцировать затуманненость сознания, которую легко спутать с признаками Альцгеймера.

Не изменился ли ваш характер?

Личность человека меняется с годами — и отчасти это нормально. Выход на пенсию может стать событием, которое сильно повлияет на ваше поведение.

Однако в некоторых случаях резкие изменения в человеке — симптом Альцгеймера. Причем далеко не всегда эти изменения будут негативными. Рабинс приводит в пример пациента со сложным характером, которого болезнь сделала более любящим и заботливым.

Стали ли вы более беспокойным человеком?

Парадокс: если вы сильно тревожитесь из-за своих когнитивных навыков, сам факт ваших переживаний — уже возможный признак недуга.

Рабинс отмечает, что у некоторых людей с подобным диагнозом тревога из-за умственных способностей появляется желание удалиться от мира. Они не будут ездить в отпуск и начнут пропускать встречи с друзьями — лишь бы никто не заметил их проблем.

Изменился ли ваш режим сна?

Предыдущие исследования показали, что связь между сном и болезнью Альцгеймера сложна.

По мнению ученых, нарушения сна в течение нескольких лет могут быть ранним признаком заболевания.

Это может проявляться через слишком ранние или слишком поздние пробуждения или желание поспать днем.

Кроме того, если вы крепко спите, но все равно просыпаетесь усталым — это тоже может быть тревожным сигналом.

Вы не потеряли интерес к любимым хобби?

Когда любимые дела больше не приносят вам радость — это частый признак депрессии. Однако иногда резкая потеря интереса к тому, что раньше приносило много удовольствия — симптом Альцгеймера.

«У меня был один пожилой пациент, который всегда регулярно играл в карты с друзьями, и он начал говорить: „Ну, я больше не получаю от этого удовольствия“. Сначала семья решила, что он просто стареет, а его друзья умирают, но это был признак болезни Альцгеймера», — рассказал Рабинс.