Того, кто работает «за идею» и всегда готов помочь, конечно же любят. Но ровно до того момента, пока энтузиаст не валится с ног — от усталости и выгорания.

По данным Института Гэллапа, с эмоциональным выгоранием сталкиваются более 75% работников по всему миру. Один из ключевых факторов, влияющих на это состояние — нарушение личных границ. Наш эксперт, бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай объяснила, какие ошибки в поведении позволяют другим людям сесть вам на шею и как перестать быть «удобным» коллегой.

Почему мы становимся «удобными»

Американский исследователь уязвимости Брене Браун говорит: «Когда мы стараемся быть хорошими для всех, мы перестаем быть настоящими для себя». Надо понимать, что «удобность» — не черта характера. Это адаптационный механизм, который формируется еще в детстве. Чаще всего у людей, которых «любили», за то что они были послушными. Повзрослев, они перенесли этот паттерн в рабочие отношения: «Если я буду хорошим, меня не отвергнут».

Еще одна причина — хронический стресс. В таком состоянии активность префронтальной коры (центра саморегуляции) головного мозга снижается и человек становится податливым к давлению. Чем больше вы устали, тем сложнее вам ответить на просьбу отказом.

7 ошибок, которые разрушают ваши личные границы

Ошибка № 1: путать отзывчивость с покорностью

Как вы реагируете на просьбу, которая противоречит вашим задачам, интересам, убеждениям? Например, сделать презентацию за всех, чтобы не подводить команду и потом долго бороться с бессонницей и раздражением?

«Удобный» сотрудник все равно сделает это — пойдет против себя, но и не из желания помочь, а из опасения показаться не командным игроком. Не забывайте, что за отзывчивостью скрывается ваш выбор, а за покорностью — это ваш страх.

Ошибка № 2: соглашаться помочь «на минутку»

Давайте честно: вы же сразу понимаете, что минуткой дело не ограничится. Это классика офисной зависимости, за которой скрываются часы чужой работы. А ситуация, когда вы бросив все дела, бежите решать чужие задачи, только чтобы чувствовать себя нужным, в психологии уже получила название «синдром спасателя». Одно только «но»: спасая других, вы тонете сами.

Ошибка № 3: игнорировать сигналы усталости

Хроническое напряжение, раздражительность, апатия — это не нормальное рабочее состояние, а эмоциональное истощение, которое разрушает когнитивные функции и самооценку. Например, если вы будете трижды переносить отпуск в уверенности, что без вас все рухнет, то рухнете однажды вы сами — с паническими атаками и бессонницей. И восстанавливаться после такого срыва будете очень долго.

Ошибка № 4: избегать конфликтов и разногласий

Многие действуют по принципу: лучше один раз сделать, чем объяснить, почему нет. Но начнем с того, что пассивное согласие — это тоже конфликт, только отложенный на время. Зрелая позиция — не избегать разногласий, а говорить о них спокойно.

Фраза «Сейчас у меня другой приоритет, давай обсудим позже» звучит не агрессивно, а по-взрослому. Не забывайте, что ваши границы — это не монолитная стена, а фильтр, через который вы отсеиваете ненужное.

Ошибка № 5: верить, что за лояльность вознаградят

«Если я буду стараться, меня заметят» — этот миф подкосил многих. В реальности же таких тех, кто соглашается на все, воспринимают не как лидеров, а как людей без тех самых фильтров. Замечают же тех, кто умеет обозначать границы, а значит обладает зрелой лояльностью, то есть верностью делу, но без самопожертвования.

Ошибка № 6: не устанавливать границы в коммуникациях

Ответы коллегам в мессенджерах ночью, звонки по работе в выходные — все это формирует культуру постоянной доступности. А она, в свою очередь, прямой путь к выгоранию. Некоторые компании уже внедряют «digital silence» — часы тишины без уведомлений. Если ваши коллеги этого не придерживаются, создайте свои собственные границы: ваше свободное время нужно уважать.

Ошибка № 7: брать ответственность за чужие эмоции

«Удобные» сотрудники чувствуют вину, если кто-то расстроился после их отказа. Но вы не можете отвечать за эмоции другого взрослого человека. Не забывайте: брать на себя чужую вину — значит, автоматически соглашаться на эмоциональное выгорание.

Как перестать быть «удобным» — 5 советов от эксперта

Делать паузу прежде, чем согласиться. Фраза «Дай я подумаю» — проявление зрелости, а не слабости.

Придумать себе фразу-щит. Например, «Сейчас я не готова этим заняться/у меня другие задачи, но могут подключиться позже».

Опираться на собственные ценности. Отказывайтесь от действий, противоречащих вашим принципам.

Слушать свое тело. Сжатие, усталость, раздражение — индикаторы нарушения границ.

Обсуждать правила. «Я могу помочь, но при условии…» После первого такого разговора «эксплуатация» обычно прекращается.

