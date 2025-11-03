Baltijas balss logotype
Что губит почки: врачи назвали самые опасные повседневные привычки

Люблю!
Дата публикации: 03.11.2025
Mediasole
Изображение к статье: Что губит почки: врачи назвали самые опасные повседневные привычки

Почки — один из самых важных органов в организме. Они не только выводят лишнюю жидкость и токсины, но и участвуют в регуляции артериального давления, процессе кроветворения и обмене веществ. За сутки через почки фильтруется около 150 литров первичной мочи. Но, несмотря на такую активную работу, их ресурс ограничен. А некоторые повседневные привычки могут серьёзно повредить здоровью этих органов — причём незаметно.

1. Жёсткие диеты и резкое похудение

Ограничение жиров и резкая потеря веса могут привести к патологической подвижности почки. А чрезмерное потребление белка повышает риск образования камней. Добавьте к этому злоупотребление мочегонными препаратами — и риск почечной недостаточности становится вполне реальным.

2. Привычка терпеть

Многие игнорируют позывы к мочеиспусканию из-за занятости или отсутствия удобного места. Но когда мочевой пузырь переполняется, возможен обратный заброс мочи в почки, а также застой в верхних мочевых путях. Это создаёт идеальные условия для воспалений и инфекций.

3. Злоупотребление кофе

Умеренное потребление кофе может быть полезным. Некоторые исследования даже говорят о его профилактическом действии при мочекаменной болезни. Но избыток кофеина даёт обратный эффект: он заставляет почки работать на износ, выводя жидкость с ускоренной скоростью. Это может привести к обезвоживанию и нагрузке на почечную ткань.

4. Малоподвижный образ жизни

Сидячая работа и отсутствие физической активности замедляют кровообращение, в том числе в области почек. Это может вызывать застойные явления и нарушать работу органа. Врачи рекомендуют делать хотя бы небольшую разминку каждый час — это полезно не только для почек, но и для всего организма.

5. Другие вредные привычки

Вот ещё ряд факторов, которые негативно влияют на здоровье почек:

  • злоупотребление алкоголем и курением;

  • частое употребление сладких газированных напитков;

  • недостаток сна;

  • низкое потребление чистой воды;

  • частый приём обезболивающих без показаний;

  • избыток соли в рационе;

  • самолечение и перенесённые «на ногах» инфекции.

Не только пожилые в группе риска

Проблемы с почками могут возникнуть даже у молодых людей. Хроническая почечная недостаточность — это не всегда болезнь пожилых. Нередко она развивается у тех, кто не обращал внимания на сигналы организма и продолжал вести привычный, но вредный образ жизни. В тяжёлых случаях требуется гемодиализ или пересадка почки.

Берегите свои почки

Забота о почках — это не что-то сложное или дорогостоящее. Это просто осознанный подход к повседневным привычкам: своевременное мочеиспускание, умеренность в питании, достаточное потребление воды, активность и отказ от вредных веществ.

Здоровые почки — залог общего благополучия. Не стоит ждать, пока появятся серьёзные симптомы. Лучше позаботиться о себе заранее.

#здоровье
