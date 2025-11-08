Филипп Янковский — это больше, чем просто имя в актерской среде. Это целая творческая династия, основанная легендой советского экрана Олегом Ивановичем Янковским. Его сын, Филипп, не остался в тени отца, а вырос в самобытного артиста и режиссера.

Последние годы жизнь Филиппа — сплошное испытание на прочность: вынужденная жизнь на два дома, и страшная болезнь, которую, к счастью, удалось победить, пишет spleten.net.

«Сын великого отца»

Филипп вырос в знаменитой актёрской семье. Его отец — легендарный Олег Янковский, а мать — известная артистка Людмила Зорина. Ещё дошкольником он впервые попал на съёмочную площадку в картине Андрея Тарковского «Зеркало». «Я единственный ребёнок в семье, папа и мама меня очень любили. Отец, несмотря на занятость, был очень заботлив: всегда звонил, интересовался моей жизнью, участвовал в ней», — рассказывал Филипп. Выбор профессии и поступление во ВГИК стали для него логичным шагом, но долгое время для многих он оставался «сыном великого отца».

Со временем это клеймо стало отпадать и помог Филиппу в этом Олег Табаков. «Я у него больше для профессии взял, чем у папы своего. Папа есть папа, он каким-то советом, безусловно, помогал, он тоже мой учитель, но не в такой степени, как Олег Павлович», — говорил артист. В 2009 году Филипп пережил тяжелейшую потерю — от рака ушёл его отец, народный артист СССР Олег Янковский. Спустя 10 лет Филипп решился на смелый шаг — выступить продюсером документального фильма «Янковский». Но работа, ставшая данью памяти отцу, далась ему невероятно тяжело.

Один единственный брак

Самое интересное в жизни Филиппа началось в 1988 году, когда на его пути появилась она — Оксана Фандера. Молодая украинская актриса покорила его сердце с первой же встречи. Роман развивался быстро: уже через месяц Филипп сделал возлюбленной предложение, а в 1990 году они сыграли свадьбу. Оксана сначала переживала, как её примет знаменитая семья Янковских. Но опасения оказались напрасными — Олег и Людмила тепло приняли невестку. Семья стала ещё дружнее с рождением детей: в 1990 году на свет появился сын Иван, а через пять лет — дочь Лиза.

Их брак, как и любой долгий союз, не был усыпан только розами. Первым серьезным испытанием стало рождение сына Ивана — малыш появился на свет раньше срока, и первые месяцы его жизни стали временем тревог и надежд для родителей. К счастью, Иван окреп и вырос здоровым. Спустя годы новые испытания пришли со стороны прессы. После выхода фильма «Про любоff» в 2010 году поползли слухи о романе Оксаны с Фёдором Бондарчуком — их экранная химия оказалась настолько убедительной, что зрители готовы были поверить в реальность этих чувств.

Пара тогда дружно опровергла сплетни. Не избежал подобных подозрений и Филипп. Ещё в начале 2000-х, во время работы над фильмом «В движении», СМИ приписывали ему увлечение коллегой по съёмочной площадке — Еленой Перовой. Но и это оказалось просто слухами.

«Я никогда не мучаю Филиппа»

Секрет их долгого брака прост — взаимное доверие и свобода. В интервью журналу Hello! Оксана как-то объяснила свою позицию: она сознательно даёт Филиппу полную свободу, потому что хочет, чтобы он был с ней по велению сердца, а не из чувства долга. «Я никогда не мучаю Филиппа ревностью, подозрениями. Не выясняю отношений, не диктую своих условий, не ставлю ультиматумов, понимая, что творческий человек должен быть свободен», — делится актриса. Ещё у них есть правило — не смешивать личное и рабочее. Оксана никогда не обижается, если муж не предлагает ей роли в своих фильмах. Она понимает: в творчестве должны побеждать настоящие таланты, а не семейные договорённости.

«Я четко понимаю: если режиссер не предлагает — значит, меня там просто не видит. И, если честно, Филипп с большой неохотой, такое было ощущение, брал меня в свои картины. Так получалось, что я каждый раз выручала либо его, либо актрису», — говорила Фандера. Родители всегда радовались, глядя на детей. Их сын, Иван Янковский, давно перестал быть просто «сыном знаменитых родителей» — сейчас о нём говорят как об одном из самых интересных актёров своего поколения. Дочь Лиза тоже нашла себя в кино. Она не только играет в фильмах, но и пробует себя в режиссуре.

III стадия рака

Олег Янковский умер в 65 лет от рака поджелудочной железы. К сожалению, онкологическое заболевание не обошло стороной и его сына. Ещё в 2009 году поползли первые слухи о проблемах со здоровьем у Филиппа. Однако тогда актер не придал этому значения и откладывал визит к врачу. Диагноз был поставлен только в 2014 году — фолликулярная лимфома III стадии. Эта болезнь поражает лимфатическую систему, но при своевременном лечении поддается терапии. Филипп прошел тяжелый курс химиотерапии, затем реабилитацию в Израиле. К счастью, лечение помогло — болезнь отступила.

«Все хорошо. Спасибо огромное всем тем, кто волновался, переживал. Все осталось в прошлом. Живем, работаем», — такое оптимистичное заявление дал Филипп. После выздоровления Филиппа поклонники снова начали волноваться за его здоровье.

Летом 2019 года Ксения Собчак опубликовала фото с режиссером, и пользователи заметили, что он сильно похудел и выглядел уставшим. Многие предположили, что это последствия болезни или даже возвращение рака. Ни Собчак, ни сам Янковский не стали комментировать эти догадки. Ситуацию прояснила Оксана Фандера — она начала публиковать семейные фото, на которых Филипп выглядит здоровым и счастливым.

Жизнь на две страны

В 2022 году у поклонников появился новый повод для переживаний — на этот раз о семейном благополучии пары. Оксана Фандера перебралась в Грузию, где играет в местном театре и помогает приюту для бездомных животных. Многие предполагали, что семья распадется, особенно учитывая, что Филипп с детьми продолжали жить и работать в России. Однако ситуация оказалась не такой однозначной.

Как выяснилось, Янковский проводит со женой всё время, свободное от съёмок — а работает он, по собственным словам, около 100 дней в году. То, что Филипп Янковский и Оксана Фандера смогли сохранить такие теплые отношения даже на фоне политических разногласий, говорит о большой любви.