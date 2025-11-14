Эти нежные и ароматные тыквенные оладьи готовятся быстро и всегда получаются. Их можно подавать с медом, сметаной или сладким соусом — блюдо универсально и подойдет для любого времени дня.
Ингредиенты:
- Тыква — 600 г
- Соль — 1/3 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 150 г (примерно 6 ст. л. с горкой)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Растительное масло — для жарки
- Сметана — для подачи
Приготовление:
-
Натереть тыкву на мелкой терке, добавить соль, желтки и сахар, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто.
-
Белки взбить до устойчивой пышной пены и аккуратно вмешать в тесто лопаткой, чтобы масса оставалась воздушной.
-
На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
-
Подавать горячими со сметаной, медом или сладким соусом.
Эти оладьи — идеальный вариант для завтрака, легкого обеда или ужина.
Источник: Smak.Novyny.live
