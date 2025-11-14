Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тыквенные оладьи за 10 минут: простой рецепт на завтрак, обед или ужин 0 322

Люблю!
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тыквенные оладьи за 10 минут: простой рецепт на завтрак, обед или ужин

Эти нежные и ароматные тыквенные оладьи готовятся быстро и всегда получаются. Их можно подавать с медом, сметаной или сладким соусом — блюдо универсально и подойдет для любого времени дня.

Ингредиенты:

  • Тыква — 600 г
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 150 г (примерно 6 ст. л. с горкой)
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Сметана — для подачи

Приготовление:

  1. Натереть тыкву на мелкой терке, добавить соль, желтки и сахар, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто.

  2. Белки взбить до устойчивой пышной пены и аккуратно вмешать в тесто лопаткой, чтобы масса оставалась воздушной.

  3. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  4. Подавать горячими со сметаной, медом или сладким соусом.

Эти оладьи — идеальный вариант для завтрака, легкого обеда или ужина.

Источник: Smak.Novyny.live

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Папина дочка, мамин сынок: как схожесть с родителями влияет на отношение семьи к ребенку
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью
Изображение к статье: Грипп: что нельзя делать во время болезни — советы врачей
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео