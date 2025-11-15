Baltijas balss logotype
Как подобрать вино к блюду: простая шпаргалка для идеального ужина 1 160

Дата публикации: 15.11.2025
Изображение к статье: Как подобрать вино к блюду: простая шпаргалка для идеального ужина

Правильно подобранное вино способно превратить обычный прием пищи в изысканный гастрономический опыт. Секрет — в гармонии вкусов: когда напиток подчеркивает блюдо, а не перебивает его, рождается настоящее удовольствие.

  • Красное сухое вино отлично подходит к стейкам и пицце. Оно уравновешивает жирность мяса и раскрывает его вкус. Попробуйте аргентинский мальбек — с говяжьим стейком он звучит особенно гармонично.

  • Белое сладкое идеально сочетается с голубыми сырами. Контраст сладости и солоноватого вкуса создаёт мягкий сливочный оттенок.

  • Шардоне с выдержкой в бочке — лучший выбор к индейке в сливочном соусе. Легкие ноты ванили и дуба подчеркивают маслянистую текстуру мяса.

  • Совиньон блан подойдёт к запечённому лососю. Цитрусовая свежесть вина делает вкус рыбы ярче и чище.

  • Полусухой рислинг прекрасно гармонирует с блюдами азиатской кухни. Его лёгкая сладость смягчает пряность и остроту специй.

  • Шампанское или совиньон блан стоит подать к устрицам. Морская свежесть раскрывает минеральные ноты напитков. Также хорош вариант с шабли.

  • Розе удачно сочетается с тунцом — ягодная свежесть вина подчеркивает нежный вкус рыбы.

  • Просекко — неожиданно удачный спутник картофеля фри. Его кислотность балансирует жирность блюда.

  • Оранжевое вино попробуйте с пловом. Пряные акценты блюда усиливают фруктово-цитрусовые оттенки напитка.

  • Портвейн лучше всего подать к шоколаду. Богатый вкус десерта и сладость вина создают идеальный финал трапезы.

Источник: lisa.ru

#вино #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го ноября

    А какое вино лучше подходит к бесплатным обедам, за которыми нищие очереди становятся все длиннее, и куда люди приходят, чтобы элементарно не сдохнуть с голоду, в нашей замечательной процветающей Латвии?

    0
    0

