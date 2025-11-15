Красное сухое вино отлично подходит к стейкам и пицце. Оно уравновешивает жирность мяса и раскрывает его вкус. Попробуйте аргентинский мальбек — с говяжьим стейком он звучит особенно гармонично.

Белое сладкое идеально сочетается с голубыми сырами. Контраст сладости и солоноватого вкуса создаёт мягкий сливочный оттенок.

Шардоне с выдержкой в бочке — лучший выбор к индейке в сливочном соусе. Легкие ноты ванили и дуба подчеркивают маслянистую текстуру мяса.

Совиньон блан подойдёт к запечённому лососю. Цитрусовая свежесть вина делает вкус рыбы ярче и чище.

Полусухой рислинг прекрасно гармонирует с блюдами азиатской кухни. Его лёгкая сладость смягчает пряность и остроту специй.

Шампанское или совиньон блан стоит подать к устрицам. Морская свежесть раскрывает минеральные ноты напитков. Также хорош вариант с шабли.

Розе удачно сочетается с тунцом — ягодная свежесть вина подчеркивает нежный вкус рыбы.

Просекко — неожиданно удачный спутник картофеля фри. Его кислотность балансирует жирность блюда.

Оранжевое вино попробуйте с пловом. Пряные акценты блюда усиливают фруктово-цитрусовые оттенки напитка.