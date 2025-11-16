Baltijas balss logotype
Секретный ингредиент для идеальных драников: муж будет в восторге

Люблю!
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Секретный ингредиент для идеальных драников: муж будет в восторге

Сегодня мы подготовили для вас интересный рецепт, с ним обычные драники могут заиграть новыми красками. Все благодаря одному ингредиенту, творогу. Удивите свою семью чудным блюдом. Об этом также рассказал канал «Готовим с Калниной Натальей».

Обычно драники делают из картофеля, лука и яиц. В сегодняшнем рецепте будет добавлен творог, это подарит новый вкус. Тесто станет намного мягче, а готовые драники — сочными с необычной кислинкой.

На килограмм картофеля вам потребуется около 300 гр творога, 2 шт яиц, луковица и немного соли. Картошку лучше всего натереть на мелкой тёрке. Смешайте все до однородной массы.

Драники жарятся на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Они получаются очень сытными и нежными. Блюдо хорошо сочетается со сметаной и свежей зеленью.

Их можно подавать к столу в любом виде, и горячими, и холодными. На завтрак, обед, и ужин. Обязательно попробуйте!

#кулинарные рецепты
Видео